Taylor Swift lanza su documental en Disney+: a qué hora se estrena “The End of an Era” en Argentina

La plataforma se prepara para sumar un estreno que genera expectativa mundial. Se trata de la serie documental que expone el detrás de escena de The Eras Tour y que llegará acompañada de una película inédita. Los detalles de la producción.

Taylor Swift durante el "The Eras Tour". Foto: EFE.

Taylor Swift, recientemente reconocida nuevamente como la artista femenina más escuchada a nivel global, vuelve a dar de qué hablar con el lanzamiento de “Taylor Swift: The End of an Era”, la serie documental que desembarcará este viernes en la plataforma de streaming Disney+.

La nueva producción está compuesta por seis episodios que ofrecen una mirada exhaustiva sobre The Eras Tour, la gira más ambiciosa en la carrera de la cantante estadounidense, que se extendió por más de un año y abarcó múltiples continentes.

“Taylor Swift: The End of an Era” llega a Disney+. Foto: Disney+

El recorrido no solo exhibe la magnitud del espectáculo, considerado un fenómeno cultural por sí mismo, sino también la compleja ingeniería detrás de una propuesta escénica que redefinió los estándares de los tours internacionales, según diversos rankings.

Lo que revela “The End of an Era”

Filmado en diversas ciudades entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, el documental acompaña a la cantante en cada etapa del viaje.

El material revela detalles sobre el proceso de creación, la logística de producción, los ensayos y el diálogo interno de la artista a medida que revisita cada una de sus “eras”, un concepto narrativo que abarca sus diferentes etapas musicales.

La serie también pone foco en la relación de Taylor con su público, un componente esencial que se consolidó como uno de los pilares del fenómeno swiftie.

Otro de los aspectos destacados de “The End of an Era” es la incorporación de momentos personales que permiten descubrir a una Taylor Swift menos visible en el escenario público.

Taylor Swift durante el "The Eras Tour". Foto: EFE.

Entre ellos, se incluyen apariciones de su prometido, Travis Kelce, figura de los Kansas City Chiefs, cuya presencia en varios conciertos generó un fuerte impacto mediático durante la gira. La inclusión de este material aporta una dimensión más íntima y humana al registro.

A qué hora se estrena el documental de Taylor Swift

Respecto a su llegada a la plataforma, Disney+ confirmó que el estreno en Estados Unidos será a la medianoche. En Argentina, debido a la diferencia horaria, los dos primeros episodios podrán verse desde las 5 de la mañana del viernes 12 de diciembre, mientras que el resto se habilitará de manera progresiva.

Taylor Swift durante el "The Eras Tour". Foto: Instagram.

En paralelo al documental, también se estrenará “The Eras Tour: The Final Show”, la película que captura el concierto completo realizado en Vancouver y que incluye el set dedicado al álbum The Tortured Poets Department (TTPD).

Este lanzamiento complementa la serie y ofrece una experiencia integral para los seguidores de Taylor, quienes se preparan para un fin de semana cargado de estrenos.