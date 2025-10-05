Taylor Swift entre amistades, polémicas y homenajes: los guiños e indirectas que hacen único a “The Life of a Showgirl”

Blake Lively, Charli XCX, George Michael y Elizabeth Taylor son algunos de los nombres que aparecen en su nuevo álbum, el cual puede considerarse como un reflejo de la vida pública y privada de la artista. Allí, plasma historias personales, referencias musicales y reflexiones sobre la fama.

Photoshoot de Taylor Swift para su álbum "The Life of a Showgirl". Foto: Instagram / taylorswift.

Taylor Swift lo hizo de nuevo. Con el lanzamiento de “The Life of a Showgirl”, su duodécimo álbum de estudio, la cantante estadounidense recientemente comprometida no solo estrena música, sino que genera conversación, debate y expectativa a niveles que pocos artistas logran alcanzar.

Su habilidad para transformar cada detalle de su carrera en un acontecimiento cultural sigue siendo impresionante: desde los guiños ocultos y simbolismos en las letras, hasta los temas que parecen dedicar canciones a amigos, colegas o íconos de la historia del espectáculo.

"The Life of a Showgirl", el nuevo disco de Taylor Swift. Foto: X Taylorswift13

El impacto del álbum se dejó sentir de inmediato. En Google Argentina, el término “The Life of a Showgirl” vio un aumento del 1000% en volumen de búsquedas en apenas 24 horas. Canciones como “The Fate of Ophelia” y “Ruin the friendship” generaron búsquedas similares, mientras que en X (antes conocida como Twitter) Taylor Swift lideraba las tendencias con más de 618 mil publicaciones.

En Instagram, el post del lanzamiento superó los seis millones de likes en apenas nueve horas. Spotify, por su parte, confirmó que el disco superó los cinco millones de pre-guardados, superando su propio récord previo con “The Tortured Poets Department”. Estos números no solo muestran la fuerza de Taylor como artista, sino también su influencia en toda la industria musical: y es que más de cuarenta artistas decidieron posponer sus lanzamientos para no competir con ella.

Blake Lively, la primera de la lista: “Ahora sabés exactamente quiénes son tus amigos”

Más allá de las estadísticas, “The Life of a Showgirl” sorprende por la intimidad y la audacia de sus letras. En “CANCELLED!”, una de las canciones más comentadas, la cantante parece referirse a su amistad con la famosa actriz Blake Lively.

Taylor Swift y Blake Lively. Fuente: X KaiseratCB

“Menos mal que me gustan mis amigos cancelados / Me gustan disfrazados de Gucci y envueltos en escándalos”. “Ahora sabés exactamente quiénes son tus amigos / Somos los que tenemos cicatrices iguales”.

La confusión a esta supuesta dedicatoria surge debido a que, durante la batalla legal de Lively con Justin Baldoni, algunos medios y usuarios especularon que la actriz podría haberse beneficiado de su amistad con Taylor, lo que llevó a críticas y acusaciones en redes, es decir, una especie de “cancelación mediática” temporal.

Sabiendo que los swifties atarían los cabos sueltos para llegar rápidamente a la conclusión de que, en efecto, era una dedicatoria a la protagonista de “Gossip Girl”, la cantante explicó sobre este tema:

“‘CANCELLED!’ trata, en cierto modo, de haber tenido mis propias experiencias con el juicio colectivo y de haber estado en el centro de muchos momentos dramáticos y escandalosos en mi carrera, donde todos opinaban a la vez, o al menos así lo sentí. Haber vivido esas experiencias me hace moverme por el mundo de una manera un poco diferente. Y cuando otras personas pasan por eso, uno se pregunta cómo probablemente se volverán más inteligentes gracias a esto".

“Si logran superarlo, si son lo suficientemente fuertes, pueden aprender algunas cosas en este proceso. Y de cómo yo, naturalmente, no dejo a la gente de lado solo porque otros decidan que no les caen bien. Tomo mis propias decisiones sobre las personas basándome en cómo me tratan en mi vida y en sus acciones. Así que esta canción trata sobre todos esos temas”.

Charlie XCX vs Taylor Swift: dos pesos pesados con fandoms enfrentados

La polémica también aparece en “Actually Romantic”, canción que generó especulaciones sobre una supuesta enemistad con la británica Charli XCX. Una simple frase le alcanzó a los fanáticos de la autora de “Brat” para subirse al ring de pelea: “Te escuché llamarme ‘Barbie aburrida’ cuando la cocaína te hizo valiente”.

Taylor Swift y Charli XCX durante el "Reputation Tour". Foto: X.

El problema entre Taylor Swift y Charlie XCC comienza en 2018 cuando esta última es elegida telonera del “Reputation Tour”. Tras culminar la gira, confesó en una entrevista que abrir los shows de Taylor “se sentía como subir al escenario y saludar a un montón de niños de cinco años”. Luego del desafortunado comentario, las swifties la incluyeron en su lista de “personas no gratas”.

En julio de 2024, Charli presentó “Brat”, su álbum más exitoso hasta el momento. Entre sus temas, el tercero del listado, “Sympathy is a Knife”, dio de qué hablar por estar supuestamente inspirado en Taylor. La controversia surgió a partir de una línea en la canción que dice: “No la quiero ver en el backstage del show de mi novio”.

Cabe aclarar que Charli está casada con George Daniel, integrante de la banda The 1975, mientras que Swift mantuvo un breve romance en 2023 con Matthew Healy, también miembro del mismo grupo.

Esta coincidencia reforzó las teorías de los fans, quienes interpretaron que versos como “Esta chica toca mis inseguridades”, “Yo soy lo opuesto, estoy del otro lado” y “Yo nunca podría ser ella ni intentándolo” podrían reflejar una comparación entre ambas.

Taylor Swift, Charli XCX Foto: Captura

Aunque la referencia de Taylor a los dichos de Charlie parece letal y sumamente directa, es importante recordar que la música de Taylor siempre juega con la “ambigüedad” de las palabras, permitiendo que cada oyente interprete sus letras según sus propias vivencias y conocimiento del mundo del pop.

“Chocaste los cinco con mi ex y luego dijiste que te alegraba que me hubiera ignorado,

Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara.

Algunas personas podrían ofenderse,

pero en realidad es dulce,

todo el tiempo que gastaste en mí”.

Sin embargo, esto poco le importó a los fanáticos de la británica, que inmediatamente llevaron el debate a redes sociales. Con apodos como “alérgica a servir” y “Barbie aburrida”, la enemistad entre las cantantes escaló más que cualquier otro “lore” de los tantos que colecciona Taylor.

Adiós a las polémicas: las referencias musicales y culturales que hacen único al nuevo álbum

Dejando de lado las peleas y las indirectas, el álbum también incluye homenajes a figuras icónicas de la música y el cine. En “Father Figure”, se integra una interpolación de la clásica canción de George Michael de 1987, autorizada por los herederos del artista británico:

“Al escuchar el tema, no dudamos en aceptar esta asociación entre dos grandes artistas, y sabemos que George habría sentido lo mismo. George Michael Entertainment le desea a Taylor mucho éxito con The Life of a Showgirl y ‘Father Figure’”.

Por otra parte, Swift encuentra paralelismos con Elizabeth Taylor, cuya vida amorosa y presencia mediática siempre fue intensamente observada:

“Elizabeth Taylor es, para mí, una de las showgirls más definitivas e imprescindibles que podría imaginar. No en el sentido literal, sino porque vivió bajo la lupa de una manera tan intensa, y aun así lo manejó con humor y siguió adelante con su vida”.

“Continuó creando arte increíble, así que este es un canto al amor a través de ese tema, de lo que tuvo que enfrentar en su vida y los paralelismos que siento con la mía. Es bastante difícil encontrar modelos a seguir, pero diría, sin duda, que ella es una de las mías”.

Elizabeth Taylor fue una de las figuras más emblemáticas del cine clásico de Hollywood y un ícono cultural del siglo XX. Conocida tanto por su talento actoral como por su vida personal llena de romances, glamour y polémicas, fue una de las actrices más reconocidas y admiradas de su tiempo.

Sin embargo, para quienes esperaban verla pronto en vivo con un tour dedicado exclusivamente a este disco, Taylor dejó en claro que la prioridad no es un regreso inmediato a los escenarios. Durante una entrevista con Greg James en BBC 1, la cantante fue tajante al respecto:

“Voy a ser muy sincera. Estoy muy cansada. Cuando pienso en hacerlo de nuevo pienso en que quiero hacerlo muy bien, otra vez”.

Lo que queda claro tras recorrer los guiños que se esconden detrás de las canciones de este álbum, es que Taylor Swift no solo compone canciones, sino que construye universos alrededor de ellas: relaciones, polémicas, homenajes, reflexiones sobre la fama y la amistad.

"The Life of a Showgirl", el nuevo disco de Taylor Swift. Foto: X Taylorswift13

“The Life of a Showgirl”, contrariamente a lo que muchos esperaban, no es un álbum extremadamente pop, llamativo como “1989″ o exuberante al estilo “Burlesque” como lo refleja su estética. Es, más bien, un espejo de su vida pública y privada, y una prueba más de su maestría para convertir cada lanzamiento en un fenómeno global.

Como fan o como simple observador del espectáculo, resulta imposible no verse arrastrado por su narrativa, que mezcla lo personal con lo universal, lo íntimo con lo mediático. Y, sobre todo, su lanzamiento recuerda una vez más que Taylor Swift continúa siendo una de las artistas más influyentes de nuestra era.