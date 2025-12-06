El folklore está de luto: fallecieron dos referentes de la música popular argentina

La música popular atraviesa días de gran tristeza tras la partida de dos figuras muy queridas por la comunidad artística. Sus trayectorias, marcadas por la dedicación, el talento y el compromiso cultural, dejaron una huella profunda que hoy es recordada con admiración y respeto.

El folklore está de luto. Foto: buenosaires.gob

El mundo del folklore y la música popular atraviesa días de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de dos figuras muy queridas por la comunidad artística. La noticia fue confirmada el pasado jueves por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), que despidió con sentidas palabras a Mafalda “Muni” Santillán de Ábalos y a Marcos Pelaitay, dos referentes que dejaron una marca imborrable en la cultura argentina.

Mafalda “Muni” Santillán de Ábalos: una voz clave del folklore santiagueño

Mafalda “Muni” Santillán —cantora, docente y referente del folclore de Santiago del Estero— nació en La Banda y desde muy joven abrazó la música como vocación. Se formó como Profesora de Danzas Folclóricas en la Academia José Gómez Basualdo y dedicó décadas a la enseñanza del piano, combinando la docencia con una intensa labor artística.

Murió Mafalda “Muni” Santillán de Ábalos, cantora y docente de música, referente del folclore santiagueño. Foto: Instagram @inamuargentina

A lo largo de su trayectoria integró proyectos como Los Ckari Huaynas, el conjunto de don Orlando Geréz y Los Hermanos Juárez, además de desarrollar su camino como solista. Su talento fue reconocido en los festivales más importantes del país: ganó el Primer Premio como Solista Femenina en Cosquín 1965 y repitió la distinción en el Festival de Laborde en 1968 y 1969.

Casada con Alfredo Ábalos, formó una familia profundamente ligada a la música. Su hija Carolina integra el conjunto Yacu Quilla, mientras que Santiago y Martín desarrollan su carrera en La Pesada Santiagueña.

Santillán falleció el 3 de diciembre tras una larga enfermedad. El INAMU destacó su aporte a la música y a la docencia, y envió condolencias a sus seres queridos.

Marcos Pelaitay: músico, gestor cultural y figura esencial de Moreno

El INAMU también confirmó la muerte de Marcos Pelaitay, músico popular y gestor cultural de amplísima trayectoria, ocurrida el 2 de diciembre a los 76 años. Nacido en San Juan, se mudó de niño junto a su familia al barrio La Perlita, en Moreno, donde comenzó a participar en actos escolares, festivales barriales y peñas, dando inicio a un recorrido artístico que lo acompañaría toda su vida.

En los años 70 integró la banda de rock Ceibo y, paralelamente, se convirtió en un impulsor indispensable de espacios culturales comunitarios. A fines de esa década abrió “El Boliche de Hueso”, un bar que reunió a artistas locales y también recibió figuras como Litto Nebbia. Más tarde impulsó otros espacios referentes como “Una Propuesta” y, en los 90, “Fek-67 Bis”, punto de encuentro para músicos, poetas, artistas visuales y actores.

Murió Marcos Pelaitay, músico popular y gestor cultural, a los 76 años. Foto: Instagram @inamuargentina

En los últimos días, Pelaitay había sido reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura por el Concejo Deliberante de Moreno, un homenaje celebrado por toda la comunidad artística.

El INAMU resaltó su compromiso con la cultura y envió sus condolencias a su familia y a la comunidad musical de Moreno.