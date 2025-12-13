Luto en el cine: un recordado actor de Hollywood que brilló en Pulp Fiction y La Máscara fue hallado muerto

El artista tenía 60 años y fue encontrado sin vida por la policía cuando acudió a su departamento en Nueva York.

Peter Greene había participado en La Máscara y Pulp Fiction. Foto: Captura de pantalla

Hay dolor en el mundo del cine: el actor Peter Greene fue hallado muerto este viernes en Estados Unidos. El artista era recordado, entre otras cosas, por sus papeles en las películas Pulp Fiction y La Máscara.

Según lo que publicó el sitio de The New York Post, el cuerpo sin vida fue encontrado en su departamento, ubicado en el Lower East Side de Nueva York.

El actor tenía 60 años y su fallecimiento se confirmó apenas llegaron los médicos al hogar ubicado en Clinton Street, sobre la tarde del viernes. Gregg Edwards, representante de Greene, también confirmó la noticia.

“Era un tipo increíble. Uno de los grandes actores de nuestra generación. Su corazón era enorme. Lo voy a extrañar mucho, fue un gran amigo”, indicó Gregg Edwards en un comentario publicado.

Las primeras informaciones entregadas por la policía señalan que no hubo signos de violencia sobre el cuerpo, aunque todavía no compartieron hipótesis, por lo que los médicos forenses podrían dar mayores detalles.

Más allá de que la muerte de Peter Greene se confirmó por la tarde, recién en la madrugada se hizo pública, lo que produjo mucha tristeza en sus admiradores.

La carrera del actor tocó el estrellato durante la década del 90, gracias a sus participaciones y sus papeles de villanos. Por ejemplo, trabajó en Pulp Fiction e interpretó a Zed, un oscuro personaje, mientras que también fue parte de La Máscara en el rol de Dorian Tyrell.

Esto le permitió trabajar nombres de primer nivel, como Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, Cameros Diaz y Jim Carrey, entre otros.

Otros trabajos en las pantallas fueron Laws of Gravity, Clean, Shaven, Blue Streak, Training Day y The Usual Suspects. Sus papeles hicieron que hasta la actualidad sea recordado como un gran villano, que imparte miedo en cada salida en escena.

La vida de Peter Greene

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, tuvo una infancia problemática. Apenas tenía 15 años cuando escapó de su hogar, por lo que vivió en las calles de Nueva York, lo que derivó en el ingreso a las adicciones vinculadas a las drogadas.

Una de las últimas imágenes publicadas por Peter Greene. Foto: Instagram

En medio de su mayor popularidad, en 1996 tuvo un intento de suicidio y comenzó en la búsqueda de ayuda, por lo que atravesó un importante proceso de recuperación.

Su representante destacó que era muy perfeccionista a la hora de trabajar y que su entrega era total, algo que le hizo una fama de ser complicado para compartir rodajes.