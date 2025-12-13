Murió Héctor Alterio a los 96 años: la despedida de su familia

El reconocido actor fue despedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en sus redes sociales.

Héctor Alterio. Foto: NA

Héctor Alterio falleció a sus 96 años. El reconocido actor argentino se encontraba en Madrid, España, donde vivía desde los 70s, y la noticia fue confirmada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en sus redes sociales.

Entre los reconocimientos mencionados, se destaca el premio Goya de Honor 2004, ya que desarrolló gran parte de su carrera en el viejo continente.

Héctor Alterio. Foto: X

El comunicado enviado por su familia dice: “Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz”.

La carrera de Héctor Alterio

El actor comenzó su carrera en 1948, con su participación en la obra de Alejandro Casona llamada “Prohibido suicidarse en primavera”. Creó la compañía Nuevo Teatro, un espacio clave para la cultura durante la década de los 60s.

Héctor Alterio. Foto: NA

Su estrellato se dio con sus comienzos en el cine y su debut se dio en “Todo sol es amargo”. Desde 1975 residía en España, producto de las tensiones políticas de la época en Argentina.

Su camino incluyó actuaciones en películas como “A un dios desconocido”, que ganó la Concha de Plata del Festival de San Sebastián, o “El Nido”, que fue nominada al Oscar en su edición de 1980.

De todos modos, no interrumpió su carrera en Argentina, donde también fue muy reconocido por su labor. Algunos títulos que aparecen sobre su espalda son “La tregua” de 1974, “Camila” de 1984, “La historia oficial” de 1985 (ganadora del Oscar) y “El hijo de la novia” en 2001.

El hijo de la novia. Foto: Disney Plus

Su despedida en cine fue en “Due uomini, quattro donne e una mucca depressa”, película de la italiana Anna di Francisca, estrenada en 2015.

Despedidas a Héctor Alterio

Desde el perfil del Multiteatro, enviaron un sentido mensaje: “El fallecimiento de Héctor Alterio enluta a la comunidad artística argentina y española”.

⚫️ El fallecimiento de Héctor Alterio enluta a la comunidad artística argentina y española.

Desde esta Casa Teatral sentimos congoja ante la desaparición física de uno de los mayores representantes de nuestra cultura.

Vayan a la distancia nuestras condolencias a toda su familia. pic.twitter.com/r1TIKZMl7p — Multiteatro (@multiteatro) December 13, 2025

“Desde esta Casa Teatral sentimos congoja ante la desaparición física de uno de los mayores representantes de nuestra cultura. Vayan a la distancia nuestras condolencias a toda su familia”, completaron.

Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, también publicó un mensaje en sus redes sociales mencionando a Alterio “como uno de los grandes actores de la historia cultural argentina”.

“Alterio fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas. Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país”, mencionó también el funcionario.