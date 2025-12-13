Murió Héctor Alterio: qué películas ver para recordar la obra del actor argentino y dónde encontrarlas

Fue uno de los actores de cine más queridos de la historia y sus personajes quedaron guardados en el corazón. Las más recordadas pueden encontrarse fácilmente en internet.

Leonardo Sbaraglia y Héctor Alterio en Caballo Salvaje. Foto: X/ @NangoCine

La noticia de la muerte de Héctor Alterio sacudió al mundo del espectáculo, ya que con él, se apaga una de las presencias más potentes y conmovedoras del cine argentino. El actor de teatro, cine y televisión (con un récord de 150 películas filmadas) falleció en la madrugada a los 96 años, según comunicó su familia.

El comunicado de la familia Alterio-Bacaicoa señaló que falleció “después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy”. Sus interpretaciones quedan en la memoria del cine, también con un gran impacto en la cultura y la política, ya que atravesó dictaduras, exilio, regreso y militancia.

Héctor Alterio. Foto: NA

Fue una figura central para el cine argentino, ya que voz y sus personajes narraron historias que son emblema, tales como “La Patagonia rebelde”, “La tregua”, “La historia oficial”, “Tango feroz”, “Plata quemada” y” Caballos salvajes”, sólo por nombrar algunas. El mundo del espectáculo despide hoy al artista, y en internet, se llenan de comentarios sobre dónde ver sus más emblemáticas películas.

Tras su muerte, hay tres películas esenciales para volver a ver a Héctor Alterio y recordar su obra. Algunas con un tinte político, y otras, con la comedia que caracterizaba al ocurrente actor. ¿Cuáles son?

Dónde ver las mejores películas de Héctor Alterio

La historia oficial (1985)

Dónde ver: Youtube

Sinopsis:

Dirigida por Luis Puenzo, es uno de los dramas más importantes del cine argentino, ya que fue ganadora del Oscar en el año 1986. La historia sigue a Alicia, una profesora de historia que, durante los últimos años de la dictadura militar (1976-1983), comienza a sospechar que su hija adoptiva podría ser una bebé apropiada de padres desaparecidos. A medida que surgen preguntas incómodas y reaparece una amiga exiliada, Alicia se ve obligada a cuestionar su vida familiar, su matrimonio y la versión oficial del pasado que enseñó durante años.

La historia oficial Foto: X

Caballos salvajes (1995)

Dónde ver: Youtube

En este film de Marcelo Piñeyro, Alterio interpreta a José, un viejo anarquista que se cruza con Pedro, un joven empleado bancario desencantado, tras descubrir una estafa financiera que perjudica a pequeños ahorristas. Juntos deciden huir llevándose el dinero robado por los poderosos y emprenden un viaje por la Patagonia mientras son perseguidos.

La película combina road movie y drama social, y se convirtió en un símbolo de los años noventa: una reflexión sobre la libertad, la rebeldía, la justicia y la dignidad frente a un sistema injusto.

El hijo de la novia (2001)

Dónde ver: Amazon Prime Video (según disponibilidad regional)

Dirigida por Juan José Campanella, esta comedia dramática cuenta la historia de Rafael Belvedere (interpretado por un joven Ricardo Darín), un hombre agobiado por el trabajo, los vínculos familiares y el paso del tiempo. Cuando su madre, que padece Alzheimer, expresa su deseo de casarse por Iglesia con su padre, Rafael inicia un proceso de revisión personal que lo obliga a replantearse sus prioridades.

El hijo de la novia Foto: X

La película, nominada al Oscar, es una de las más queridas del cine argentino contemporáneo y muestra a Alterio en un registro íntimo y profundamente humano.