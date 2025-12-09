Con un beso puede ver el futuro: el k-drama de Disney+ que combina comedia, romance y fantasía

La plataforma cuenta con un amplio catálogo de series surcoreanas que atrapan al espectador desde el primer minuto. Entre ellas, hay una producción de Disney+ que no te podés perder.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
martes, 9 de diciembre de 2025, 13:43
El beso del destino.
El beso del destino. Foto: Disney+

Disney+ tiene una larga lista de k-dramas que se ganaron un lugar en el streaming por sus historias que combinan drama, romance y enredos que atraen al espectador desde el primer momento, y la serie “El beso del destino” es una de ellas.

La producción, disponible en la plataforma de streaming, es de origen surcoreano y cuenta con 12 episodios que combinan romance, comedia y un toque de fantasía que la hace única.

El beso del destino. Foto: Disney+

De qué se trata “El beso del destino”

Hong Yeseol, la mejor ejecutiva de cuentas del equipo de planificación 1 de Zeu Ad, se está abriendo camino como coordinadora de proyectos. Tiene un secreto: puede ver el futuro al besar a alguien”, es la sinopsis oficial de Disney+.

“Un día, después de que los labios de Yeseol se encuentran accidentalmente con los de su malvado jefe de equipo, Minhoo, se ve a sí misma en la cama con él en el futuro. Mientras Yeseol está confundida con su futuro, su exnovio, Pilyo, aparece para trabajar juntos en un nuevo proyecto y le ofrece a Yeseol una cita con él tres veces. Esta comedia romántica de oficina gira en torno a Yeseol, cuya principal preocupación es el trabajo”, agrega la plataforma.

El beso del destino. Foto: Disney+

La serie gira en torno a Ye-sool, una oficinista que carga con un don raro e incómodo: cada vez que besa a alguien, ve el futuro que compartirá con esa persona.

La trama se complica cuando la protagonista, por accidente, besa a su jefe y descubre algo que jamás habría imaginado, especialmente considerando que él es extremadamente estricto y vive únicamente para el trabajo.

A partir de ese momento, la serie despliega enredos laborales, tensiones románticas y secretos personales, mostrando cómo el destino es imposible de esquivar y siempre puede sorprender.

El beso del destino. Foto: Disney+

Reparto de la serie “El beso del destino”

  • Seo Ji-hye
  • Yoon Kye-sang
  • Lee Joo-yeon
  • Kim Ji-seok
  • Hwang Bo-ra
  • Tae In-ho
  • Kim Hee-jung
  • Lee Han-wi

Tráiler de la serie “El beso del destino”