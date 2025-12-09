Con un beso puede ver el futuro: el k-drama de Disney+ que combina comedia, romance y fantasía
La plataforma cuenta con un amplio catálogo de series surcoreanas que atrapan al espectador desde el primer minuto. Entre ellas, hay una producción de Disney+ que no te podés perder.
Disney+ tiene una larga lista de k-dramas que se ganaron un lugar en el streaming por sus historias que combinan drama, romance y enredos que atraen al espectador desde el primer momento, y la serie “El beso del destino” es una de ellas.
La producción, disponible en la plataforma de streaming, es de origen surcoreano y cuenta con 12 episodios que combinan romance, comedia y un toque de fantasía que la hace única.
De qué se trata “El beso del destino”
“Hong Yeseol, la mejor ejecutiva de cuentas del equipo de planificación 1 de Zeu Ad, se está abriendo camino como coordinadora de proyectos. Tiene un secreto: puede ver el futuro al besar a alguien”, es la sinopsis oficial de Disney+.
“Un día, después de que los labios de Yeseol se encuentran accidentalmente con los de su malvado jefe de equipo, Minhoo, se ve a sí misma en la cama con él en el futuro. Mientras Yeseol está confundida con su futuro, su exnovio, Pilyo, aparece para trabajar juntos en un nuevo proyecto y le ofrece a Yeseol una cita con él tres veces. Esta comedia romántica de oficina gira en torno a Yeseol, cuya principal preocupación es el trabajo”, agrega la plataforma.
La serie gira en torno a Ye-sool, una oficinista que carga con un don raro e incómodo: cada vez que besa a alguien, ve el futuro que compartirá con esa persona.
La trama se complica cuando la protagonista, por accidente, besa a su jefe y descubre algo que jamás habría imaginado, especialmente considerando que él es extremadamente estricto y vive únicamente para el trabajo.
A partir de ese momento, la serie despliega enredos laborales, tensiones románticas y secretos personales, mostrando cómo el destino es imposible de esquivar y siempre puede sorprender.
Reparto de la serie “El beso del destino”
- Seo Ji-hye
- Yoon Kye-sang
- Lee Joo-yeon
- Kim Ji-seok
- Hwang Bo-ra
- Tae In-ho
- Kim Hee-jung
- Lee Han-wi