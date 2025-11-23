Quién es Dick Hallorann: la importancia del personaje de “It Welcome to Derry” y su conexión con “El Resplandor”

La nueva producción de HBO Max revela vínculos inesperados entre los las obras de Stephen King. El director argentino, Andy Muschietti, reescribe el origen del payaso asesino con misterio y relaciones ocultas.

Dick Hallorann en "It: Welcome to Derry". Foto: HBO Max

“It: Welcome to Derry”, La nueva serie del director argentino Andy Muschietti basada en la novela de Stephen King, no para de sorprender a los fanáticos. Capítulo a capítulo, se descubren nuevas referencias, muertes inesperadas y escenas sanguinarias, a la vez que se revelan los orígenes de Pennywise.

Uno de los hechos que más llamó la atención es la aparición de Dick Hallorann (Chris Chalk), que reveló la conexión entre la serie del payaso asesino y la película “El resplandor”, de Stanley Kubrick.

It: Welcome to Derry. Foto: HBO Max

Quién es Dick Halloran y qué conexión tiene con el universo Stephen King

Dick es el cocinero del Hotel Overlook y a la vez, miembro del club nocturno para afroamericanos “The Black Spot”. La presencia del personaje en ambas producciones se debe a que tanto la obra de Muschietti como la de Kubrick toman como inspiración las novelas de Stephen King, por lo que los personajes forman parte del mismo universo.

Se supone que ese club fue incendiado en 1930 por la Legión de la Decencia Blanca (un equivalente en Maine del Ku Klux Klan) y, que el joven Hallorann desempeñó un papel fundamental para salvar vidas, ya que sabía cómo escapar del edificio.

La serie muestra la habilidad sobrenatural del personaje, por la cual encuentra la manera de escapar del club incendiado. Sin embargo, el realizador argentino no mantuvo tal cual la historia de la novela original, si no se tomó algunas pequeñas licencias.

Dick Hallorann en el universo Stephen King. Foto: HBO Max

Mientras que en la novela Halloran no está presente cuando la entidad maligna despierta, en la serie de HBO Max, el personaje está en la ciudad al mismo tiempo que It hace su aparición.

Además, al contrario de la novela, en esta versión Dick tendrá una relación directa con Leroy Hanlon (el abuelo de Mike Hanlon, de las películas del payaso).

La importancia del “don” de Hallorann

Aunque todavía no se mostró cuan importante será esta habilidad en la serie, es importante tener en cuenta que el personaje de Halloran es poseedor del “Resplandor”.

Este don va más allá de la percepción normal y otorga capacidades sensoriales superiores a sus portadores, que incluyen la telepatía y la clarividencia.

Esto puede ser clave en momentos apremiantes de la serie, ya que se verá posibilitado de resolver álgidos momentos de la trama.