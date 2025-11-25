It Welcome to Derry: el impactante secreto revelado en el quinto capítulo que sorprendió a los fanáticos

La serie que sigue el origen de Pennywise dejó a más de uno con la boca abierta y los pelos de punta. Una revelación oculta sobre un personaje clave de las películas del payaso asesino sorprendió a los seguidores. Alerta de spoiler.

It: Welcome to Derry. Foto: HBO Max

“It: Welcome to Derry”, la serie que sigue los orígenes del terrorífico payaso asesino, provoca grandes repercusiones domingo a domingo tras el estreno de sus nuevos capítulos, y el quinto no fue una excepción, ya se dio una revelación sin precedentes para el universo creado por la novela de Stephen King.

Se trata de un descubrimiento más a los que ya nos tiene acostumbrados la serie dirigida por el argentino Andy Muschietti y que se transmite por HBO Max.

"IT: Bienvenidos a Derry", el éxito de HBO Max. Foto: HBO Max.

En el capítulo cinco no solo quedó mucha tela para cortar por tener la primera aparición de Pennywise en todo su esplendor, sino que además se develó la identidad de uno de los personajes adultos que más sorprendió a los fanáticos.

La inesperada revelación en el quinto capítulo de “It: Welcome to Derry”

(Alerta de spoiler) Estamos hablando de la jefa de camareras de Juniper Hill, amiga de Lilly, personaje interpretado por Madeleine Stowe. En este capítulo nos enteramos de que no solo es la mujer blanca casada con la que Hank tiene una aventura, sino que además, su nombre completo es Ingrid Kersh.

La mujer es recordada por los fanáticos como la anciana que aterrorizaba a Beverly Marsh y que descubrimos como una manifestación de It en la segunda película dirigida por Muschietti.

Ingrid Kersh Foto: @MediaMelanie

“Hay una hija de Bob Gray y es real. Eso no significa que la anciana de It Capítulo 2 sea real, porque esa persona murió muchos años antes.” reveló el director argentino al medio estadounidense Decider. La historia que cuenta tiene mucho para decir sobre los orígenes de la entidad sobrenatural que acecha Derry.

Lo cierto es que, para muchos seguidores, la verdadera identidad de Ingrid ya estaba en el radar. Algo extraño había en su personaje. Pistas clave para intuir esto eran los hechos de que fuese la única que creyó en Lilly cuando esta hablaba de Pennywise o que suele mencionar a su padre cuando charla con la chica.

El personaje de Ingrid Kersh en "It: Chapter two". Foto: Captura

Y a partir de este punto, hay vía libre para las especulaciones de los fanáticos: ¿qué papel cumplirá Ingrid en todo esto? ¿Sabe algo más que el resto? Los interrogantes se irán respondiendo en los últimos tres capítulos, a salir semanalmente cada domingo, hasta el 14 de diciembre.