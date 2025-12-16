Final de “It, Bienvenidos a Derry”: cómo conecta la última escena con las películas, según Andy Muschietti

Los creadores de la exitosa serie de HBO Max hablaron sobre la última escena que dejó mucho de qué hablar. Cómo surgió y qué significado clave tiene.

It Welcome to Derry Foto: @ITMovieOfficial

La primera temporada de “It: Bienvenidos a Derry” terminó y, en medio del furor por su impactante final, los productores de la serie conectaron de forma directa un epílogo/escena poscréditos con las películas y modifica por completo un elemento clave. ¡Alerta Spoilers a continuación!

Entre tantas escenas, al final de la temporada quedaba la historia de Ingrid por cerrar, quien estaba alojada en el psiquiátrico Juniper Hill. Luego de verla muy tranquila frente a los médicos, “It” da un salto temporal de dos décadas al mismo sitio. En el lugar aparece una Mrs. Kersh anciana, nuevamente interpretada por Joan Gregson.

La serie que causa furor en HBO MAX Foto: @kiarasimi

En esa escena la calma se ve interrumpida y se puede observar que una mujer acaba de descubrir que una paciente se suicidó. Se trata de Elfrida Marsh, un nombre que resulta familiar. Junto al cuerpo aparecen dos personas completamente rotas y una de ellas es Beverly Marsh, interpretada nuevamente por Sophia Lillis.

El hecho transcurre en octubre de 1988, en el mismo mes en el que desaparece George Denbrough, tiempo antes de lo que sucede en el capítulo 1 de la serie.

Esta escena es importante porque vuelve a definir la relación entre Mrs. Kersh y Beverly. En el episodio 2 de “It”, la anciana no es verdadera, sino una trampa creada por Pennywise para atraer a Bev, quien aparece ya de grande y protagonizada por Jessica Chastain. Sin embargo, esto agrega un condimento nuevo y es que Beverly sí conoció a la verdadera Mrs. Kersh.

It: Welcome to Derry. Foto: HBO Max

Jason Fuchs, el guionista y showrunner de la serie, explicó en diálogo con Variety que se trata de un cambio sustancial: “Esa escena cambia por completo la percepción del encuentro de Beverly con la manifestación de It como Mrs. Kersh en It: Capítulo 2. En su momento imaginé que It se disfrazaba para explotar la relación traumática de Beverly con su padre”.

“No había pensado que Beverly hubiera conocido a la Mrs. Kersh real. Ahora, al volver atrás, se entiende que It tenía un plan: sabía que Beverly la había visto al menos una vez, y en el peor día de su vida, cuando su madre se suicidó. Adoptar esa forma le permite acceder a un recuerdo profundamente enterrado y ligado a su mayor trauma”, agregó.

Además, Andy Muschietti, en diálogo con TV Line, contó que es una escena de último momento y que surgió la idea durante las grabaciones: “Fue una decisión de último momento. Sentía que a la historia le faltaba algo que conectara visualmente con los personajes que amamos de It. Pensé varios epílogos, incluso con otros personajes, pero el final ya estaba muy cargado. Opté por algo más simple. En ‘It: Capítulo 2’ se menciona que la madre de Beverly se suicida, y me pareció fascinante unir a esos dos personajes mucho antes en su vida”.