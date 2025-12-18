Gran Hermano “Generación Dorada” ya tiene algunos famosos confirmados: quiénes son y cuándo empieza

El reality show está por arrancar y ya tiene algunos nombres confirmados y Yanina Latorre los reveló en su programa.

Gran Hermano. Foto: Telefe.

Este miércoles Yanina Latorre filtró algunos nombres de los famosos que ya están confirmados para ingresar a la nueva edición de Gran Hermano “Generación Dorada”.

Según trascendió, el reality show llega a la pantalla de Telefe el próximo 2 de febrero. “Según ellos están confirmados o el entorno que los maneja y, según (Santiago) Del Moro, hay gente que está muy avanzada, que pasó mucha prueba, mucho casting, mucho control”, informó la conductora de SQP.

Los confirmados para Gran Hermano generación dorada. Video: América TV.

“Una de las primeras personas que está convocada y que está muy avanzada es Kennys Palacios, el peluquero, maquillador de Wanda Nara”, agregó en su programa. Luego opinó: “Me gusta Kennys. Muy tejedor, pero muy mentiroso”.

“Segundo confirmado: Alex Caniggia. Para mí es un chico de reality. Se va a enojar, va a putear a todos”, dijo Yanina Latorre.

“Tercera persona que está tratando de entrar y avanzó bastante. Castineó, fue aprobada, la llamaron mucho. Es una mujer reality, salió de un reality. Es quilombera, muy quilombera. Samanta Farjat”, reveló el último nombre.

Gran Hermano, generación dorada. Foto: X

Los participantes de Gran Hermano se suelen mantener en anonimato hasta la fecha de estreno del reality, para proteger la reacción genuina de la audiencia, llegando incluso a bajar personajes de la competencia minutos antes de entrar a la casa más famosa del país si se filtra su ingreso.

Por esta razón, habrá que esperar hasta la fecha de estreno para ver si estos nombres finalmente participan de la nueva edición de Gran Hermano.

Aseguran que Morena Rial se postuló para Gran Hermano y Yanina Latorre la fulminó: “Cuiden hasta las bombachas”

Morena Rial volvió a estar en el centro de las noticias. La mediática, quien está hace 2 meses detenida en la Unidad 51 de Magdalena, estaría deseando formar parte de Gran Hermano generación dorada.

En ese sentido, Yanina Latorre contó al aire de SQP la noticia y lanzó irónicamente: “Primero, cuiden hasta las bombachas porque no les queda nadie, pero un límite te pido. O sea, está presa”. Luego, agregó. “Hace tres días estábamos con el test de embarazo, pidió la domiciliaria y no se la dieron. O sea, un límite”.

Morena Rial nuevamente detenida. Foto: redes sociales.

Luego de dar la noticia, los panelistas lanzaron algunos comentarios a modo de chiste: “Era ‘En el barro’”, dijo Lizardo Ponce, haciendo referencia a la serie carcelera de Sebastián Ortega. “¿Puede tener la domiciliaria en la casa de Gran Hermano?”, preguntó Ximena Capristo.

“No me la perdería, la estaría mirando, pero no creo que la Justicia... Si ya va Morena, es cag... de la risa. Pero mandó casting”, aseguró Latorre.