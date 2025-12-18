Crimen de Rob y Michele Reiner: un dato clave de la autopsia confirmó cómo murieron

El director de cine y la fotógrafa fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles. Su hijo del medio de 32 años, Nick Reiner, es el principal sospechoso del asesinato.

Rob Reiner y Michele Singer. Foto: REUTERS

En las últimas horas, se conoció la autopsia de los cuerpos de Rob Reiner y su esposa Michele Singer y se confirmó que murieron a causa de “múltiples heridas por objetos cortantes”.

El informe determinó que la causa del fallecimiento de ambos fue por “homicidio”, lo que confirma que fueron asesinados.

Nick Reiner. Foto: REUTERS

Ambos murieron el pasado domingo, el mismo día en el que se descubrieron los cuerpos tras la llamada a autoridades por parte de una de sus hijas, Romy Reiner. En ese momento, los cuerpos fueron encontrados por su ella, quien llegó a la casa junto con su amiga minutos después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

Nick Reiner fue acusado por asesinar a sus padres

El hijo mediano de la familia, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado horas después de conocerse la muerte de Rob y Michele Reiner y ahora es el principal acusado. Este miércoles realizó su primera comparecencia ante un juez de Los Ángeles.

Primera aparición de Nick Reiner en la corte tras ser acusado por el asesinato por el asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner. Foto: REUTERS

El joven fue imputado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían traerle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Hasta el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarlo a cometer el presunto crimen, aunque allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en la noche del sábado en casa del comediante Conan O’Brien.

Por su parte, Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato recogida por un medio estadounidense.

Rob Reiner. Foto: REUTERS

Quién es Nick, el hijo de Rob y Michele Reiner acusado de asesinato

Nick Reiner, el hijo del medio de Rob Reiner y Michele Singer, presunto sospechoso del asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele Singer, desde adolescente sufrió adicción a las drogas, algo que reflejó como coguionista del filme “Being Charlie”, dirigido por su padre.

Antes de ser considerado como sospechoso de la muerte de sus padres, Nick Reiner había hablado abiertamente de su batalla con la adicción y cómo vivió en las calles.

“Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada agradable”, expresó en una entrevista a People en 2016.

Nick y Rob Reiner. Foto: Instagram.

Durante una entrevista, Nick confesó que no tenía una profunda conexión con su padre hasta la producción del filme. Por su parte, Rob Reiner afirmó entonces que el trabajo conjunto en la película había contribuido en gran medida a un acercamiento con su hijo.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó “When Harry met Sally”. Nick es el segundo hijo de la pareja, que también tuvo otros dos: Jake y Romy.