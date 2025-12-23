Impacto en la televisión: a los 42 años, murió una figura que brilló en MasterChef

“Matt era rápido para los chistes, amaba pasarla bien y siempre hacía reír a la gente. Simplemente, era un gran tipo con el que todos disfrutaban estar”, expresó la familia en el comunicado. En qué edición participó y el adiós al exparticipante de MasterChef que murió a los 42 años.

El exparticipante tenía 42 años. Foto: Behance

El mundo de la televisión y el espectáculo está de luto porque murió una de las figuras de MasterChef, el famoso reality de cocina furor no solo en Argentina, sino también en distintos países del mundo. La noticia se dio a conocer en los últimos días y se supo que el fallecimiento fue de manera inesperada, por lo que lo despiden con pesar a través de las redes sociales.

Se trata de de Matthew Gagnon, uno de los participantes más queridos de MasterChef en Estados Unidos. Su familia se encargó de brindar la noticia sin dar los motivos de su deceso que generó conmoción entre los seguidores del programa, quienes compartieron su trayectoria en las redes sociales y recordaron su paso por la competencia.

Gagnon saltó a la fama cuando fue seleccionado para competir en junio de 2021 en la temporada 11 del certamen, denominada MasterChef: Legends. A lo largo de su participación, tuvo la oportunidad de cocinar frente a jurados de renombre como Gordon Ramsay, Aarón Sánchez y Joe Bastianich, junto a invitados especiales como Paula Deen. Si bien trabajaba en el área de la construcción, quienes lo conocieron siempre destacaron que su “verdadera pasión era cocinar” y que ese amor lo mostró durante su paso por el programa hasta que fue eliminado en el sexto episodio.

El exparticipante de Masterchef falleció el pasado 15 de diciembre. Foto: TV Insider

Quién era Matthew Gagnon

Más allá de su presencia en los fogones frente a las cámaras, Matthew era reconocido por su vida familiar. Le sobreviven su esposa, Stephanie, y sus dos hijos, Haylee y Mason, con quienes compartía actividades cotidianas y momentos especiales que sus seres queridos recordaron con mucho cariño tras su partida.

En un mensaje publicado en el marco de una campaña de ayuda organizada por sus allegados, se destacó que el cocinero aportaba entusiasmo y alegría en cada reunión, y que era especialmente recordado por ser “el mejor ‘papá caddie’ para su hijo” y por apoyar con orgullo a su hija en las competencias de porristas. También se valoró su gusto por preparar comidas caseras, que formaron parte de sus recuerdos más entrañables en familia.

Pese a su trabajo fuera de los medios, su paso por MasterChef lo convirtió en un referente de cocina amateur que supo conectar con el público por su calidez y espíritu familiar. “Matt era rápido para los chistes, amaba pasarla bien y siempre hacía reír a la gente. Simplemente, era un gran tipo con el que todos disfrutaban estar”, expresó la familia en el comunicado.

La ausencia de Matthew fue sentida tanto en redes como entre quienes siguieron su historia en el reality. Su figura quedó marcada en la memoria de los fanáticos de MasterChef por su entrega en la cocina, su humor y la forma en que transmitía su amor por la gastronomía, incluso después de alejarse de las cámaras.