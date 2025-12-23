Navidad a lo grande: Luck Ra y Spreen visitaron el Hospital Gutiérrez y le regalaron un mágico momento a los niños internados

En la previa de Navidad, Luck Ra protagonizó un emotivo gesto solidario al visitar el Hospital Gutiérrez junto al streamer Spreen, donde compartió regalos y momentos de alegría con niños internados.

Luck Ra y Spreen en el Hospital Gutiérrez. Foto: Prensa.

Luck Ra, el famoso artista cordobés, mostró su lado más sensible al acercarse hasta el Hospital Gutiérrez donde los niños internados en esta institución pudieron compartir un momento especial con él junto con el reconocido streamer y creador de contenido, Spreen, en el contexto de la Navidad que está a punto de llegar.

Allí, los menores internados recibieron regalos y compartieron un momento de felicidad para hacer más amena su estadía en el Gutiérrez. Las imágenes de este encuentro pronto se viralizaron y quedaron en la memoria de todos los presentes.

Luck Ra y Spreen en el Hospital Gutiérrez. Foto: Prensa.

El presente prometedor de Luck Ra

Recientemente, Luck Ra fue reconocido como Fenómeno del año por Los 40 Principales. Esta estatuilla es una de las más importantes en España, donde también supo tener su espacio en la gala con una icónica interpretación de sus exitosas canciones como “La Morocha”, la cual lideró rankings a nivel global.

Además, visitó el espacio de Los 40 principales en Argentina, donde tuvo un reencuentro más íntimo, pero totalmente festivo con sus fanáticos de Buenos Aires en una celebración del cuarteto y compartiendo no solamente la música, sino también fotos, autógrafos y muestras de afecto recíproco.

Luck Ra. Foto: Prensa.

Luck Ra sorprendió la escena con cada lanzamiento, y a un año histórico cargado de éxitos y reconocimientos que cruzaron fronteras, sumó uno de los feat más deseados por el público. Así, el querido músico cordobés se unió a la icónica Karina, La Princesita y al reconocido productor Ramky en los Controles para dar vida a una cumbia arrasadora.

Este 2025 significó un ascenso exitoso para Luck Ra. Por ejemplo, su participación por el reality La Voz Argentina donde debutó en el rol de coach y coronándose como Team ganador junto a su participante Nicolás Behringer.

Luck Ra con sus fans. Foto: Prensa.

Para el mes de octubre el artista cordobés dio uno de los conciertos más importantes de su vida: subió al escenario del Estadio Vélez por primera vez, donde convirtió su show en una fiesta de cuarteto inolvidable ante 50.000 personas, uniendo generaciones y con grandes invitados.

Otro hito se dio al posicionarse como uno de los artistas más escuchados a nivel global. Luck Ra traspasó fronteras junto a su icónico hit “La Morocha”, quien actualmente fue reconocida como Triple Platino por los productores de Música de España (PROMUSICAE).

Luck Ra en uno de sus shows. Foto: Prensa.

Esta canción, no solo se convirtió en un fenómeno en Argentina, sino también en España, donde ingresó al Top 10 de Spotify y se mantuvo en el chart por más de 200 días.

Este verano el cuarteto monumental de Luck Ra llegará a la ciudad de Mar del Plata en un show muy especial. El 29 de enero el Estadio Polideportivo bailará con los hits que dan la vuelta al mundo.