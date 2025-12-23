Se complica la Nochebuena al aire libre en Buenos Aires: a qué hora llueve este 24 de diciembre, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el momento en que se darán lluvias en CABA y sus alrededores.

Lluvias y tormentas en Navidad y Año Nuevo. Foto: Unsplash.

Llega la Nochebuena, lo que presenta un momento ideal para reunirse con la familia en distintos planes. En este marco, el pronóstico del clima siempre tiene protagonismo, ya que puede definir si la reunión se realiza al aire libre o bajo techo.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores recibió una mala noticia para la llegada de la Navidad, en las últimas horas del 24 de diciembre.

Se complica la Nochebuena al aire libre: a qué hora llueve este 24 de diciembre

Este miércoles 24, se esperan lluvias que pueden cancelar importantes planes, por lo que se deberán buscar alternativas.

En detalle, tras el comienzo del día que estará entre algo y parcialmente nublado, desde la tarde están pronosticados chaparrones, para luego seguir con lluvias aisladas por la noche del 24.

El miércoles 24 de diciembre tendrá lluvias en Buenos Aires. Foto: SMN

Ambos fenómenos tienen una probabilidad del 40%, por lo que pueden ser leves, más allá que sean suficientes para trasladar los festejos al interior de los hogares.

Además, durante la noche se esperan ráfagas de viento que tocarán los 50 kilómetros por hora. Con respecto a la temperatura, se lo considera el día más caluroso de la semana, con una mínima de 23° y una máxima de 34°, que se dará por la tarde.

Con respecto al jueves 25 de diciembre, no hay previsiones de lluvias para el recibimiento de la Navidad 2025. En detalle, el cielo estará entre mayormente y parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada.

La Navidad no tendrá lluvias, según el SMN. Foto: SMN

La temperatura tendrá una leve baja, con cifras que estarán entre los 20° y 29°.

Antes de la Navidad: a qué hora llueve en Buenos Aires este 23 de diciembre

Más allá de que haya especial atención en el clima del 24 y 25, este martes 23 de diciembre también tendrá agua en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Según lo mencionado por el Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde se darán chaparrones, con una probabilidad del 40%. El resto del día tendrá un cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado a la noche.

Este martes 23 de diciembre se darán chaparrones en Buenos Aires. Foto: SMN

La temperatura seguirá en valores similares a los días previos: una mínima de 21° y una máxima de 32°.