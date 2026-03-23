Cristina Mariscotti, más conocida como “la Abuela lalala”. Foto: NA.

La muerte de Cristina Mariscotti, conocida como la “Abuela lalala”, generó conmoción en el barrio porteño de Liniers y entre quienes la recordaban como uno de los rostros más entrañables de los festejos del Mundial de Qatar 2022. A sus 79 años, su historia trascendió lo barrial para convertirse en un símbolo de la pasión futbolera argentina.

Aunque su fallecimiento ocurrió a comienzos de marzo, la noticia se conoció recientemente. Según allegados, la familia optó por mantener la información en privado durante los primeros días, en un contexto de duelo íntimo.

Cristina Mariscotti, más conocida como “la Abuela lalala”. Foto: Redes sociales.

Cristina se volvió viral en diciembre de 2022, en medio de las celebraciones por la consagración de la Selección argentina. Un video la mostró bailando envuelta en la bandera nacional, rodeada de jóvenes que la alentaban con el ya célebre canto: “¡Abuela, lalalalalá!”. Esa escena espontánea la transformó en una figura querida por miles de personas.

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Vecina histórica de Liniers, Mariscotti había nacido en Almagro en 1946, pero se mudó siendo muy pequeña al barrio donde viviría toda su vida. A pesar de no tener nietos, el cariño popular la convirtió en “la abuela de todos”. Fanática de Boca Juniors, devota de la parroquia San Enrique y apasionada por la radio, mantenía una activa participación en la vida cultural de la zona.

En el Taller de Radio del centro cultural Elías Castelnuovo, Cristina compartió detalles de su vida cotidiana y sus cábalas futboleras. Allí confesó que no veía los partidos de la Selección para no “mufarla” y expresó su admiración por Lionel Messi: “Le mandé mil mensajes, ojalá alguno le llegue”.

Sin embargo, su historia también estuvo marcada por momentos difíciles. En julio de 2024 fue víctima de un violento robo en su domicilio, donde sufrió agresiones físicas además de la pérdida de sus ahorros, un episodio que generó preocupación entre sus vecinos.

En los meses previos a su fallecimiento, su estado de salud comenzó a deteriorarse. Una vecina, Graciela, recordó su última aparición en la parroquia del barrio: “Estaba callada, algo raro en ella, y la notamos bastante desmejorada”.

Poco después, Cristina fue internada en el Hospital Santojanni por una insuficiencia cardíaca. Su muerte dejó un profundo pesar en la comunidad. Desde la parroquia San Enrique, el Padre Esteban la despidió con palabras sentidas: “Hace unos días hemos celebrado una misa en su memoria”.

Su imagen, bailando con una bandera argentina y contagiando alegría, quedó grabada como una postal imborrable del Mundial de Qatar 2022. Una figura anónima que, sin proponérselo, logró representar el espíritu de un país entero en uno de sus momentos más felices.