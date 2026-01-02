Dolor en la música argentina: quiénes son los artistas de 37 y 42 años que fallecieron los últimos días del 2025

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) informó sobre dos muertes que impactaron de lleno al mundo de la música. De quiénes se trata.

Tenían 37 y 42 años respectivamente y la noticia fue dada a conocer por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Foto: TV Notas

El ambiente de la música argentina tiene a un sinfín de artistas conocidos y de bajo perfil que trascendieron con sus trabajos a lo largo de estos años. Desafortunadamente, el Instituto Nacional de la Música (INAMU) informó el fallecimiento de dos prestigiosos compositores y la noticia causó dolor en el mundo de la cultura.

Se trata de la bajista Ariana Falcó Aureli, de 42 años; y el músico, compositor y productor musical Bernardo Cordero, quien tenía 37. A través de sus redes sociales oficiales, el INAMU se lamentó por esta noticia y los seguidores de ambos artistas los despidieron con pesar a través de sentidos comentarios. De hecho, Lula Bertoldi, líder de Eruca Sativa, reaccionó con tristeza frente al deceso de Ariana mediante el emoji de un corazón negro.

Ambos atravesaron la dolorosa enfermedad de cáncer: Ariana falleció el 27 de diciembre y Bernardo el 31. “Desde el INAMU la despedimos y acompañamos sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, expresó el organismo.

La trayectoria de Ariana Falcó Aureli

Nació el 27 de octubre de 1983. Ariana era una bajista muy querida y era frecuentemente invitada a tocar en vivo por artistas reconocidos, como Javier Malosetti; Claudio “El Tano” Marciello, de Almafuerte; y el grupo musical de Jimena Barón, con el cual se presentó en una de las ediciones del Lollapalooza, entre muchas otras experiencias.

Uno de sus proyectos musicales más recientes fue Furia 1983, un dúo de pop y jazz experimental junto a Cecilia Kassabchi, con quien llegó a presentarse en escenarios de México y España.

La carrera de Bernardo Cordero

Nació en la localidad bonaerense de Olavarría, pero en los últimos años vivió en la Ciudad de Buenos Aires. “Berni”, como era afectuosamente llamado, se desarrolló como músico, compositor y productor musical.

En su juventud, formó parte de la banda Voltaire. Luego participó en diferentes proyectos audiovisuales: intervino en la producción musical y arreglos musicales de El Gerente, película protagonizada por Leonardo Sbaraglia, compuso cortinas musicales para productoras destacadas como Ideas del Sur y Endemol y tuvo participaciones en proyectos de Disney Latinoamérica. Además, Cordero también se desempeñaba como coaching musical y dictaba seminarios de composición musical.

El artista tenía 37 años. Foto: En Línea Noticias

En sus últimos años de actividad musical, formó parte de Jungla, un conjunto de cumbia y rock donde se desempeñaba como bajista y aportaba su voz para los coros. “Falleció el 31 de diciembre, a raíz de un cáncer contra el que estaba luchando”, informó el INAMU.