Jesús María 2026: así es la grilla completa de artistas que tocarán en la 60° edición del Festival de Doma y Folklore

El encuentro reúne a músicos de primer nivel, invitados especiales y hasta jineteadas. Se llevará a cabo desde el jueves 8 al domingo 18 de enero de 2026.

El evento es uno de los más importantes de la música popular argentina. Foto: Córdoba Turismo

Llega una nueva entrega del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos más importantes del país y en toda Latinoamérica. En su edición especial número 60°, la producción tendrá a los mejores exponentes de la música y doma, en un evento que se llevará a cabo desde el jueves 8 al domingo 18 de enero de 2026.

La cita será en la ciudad cordobesa de Jesús María, uno de los escenarios más emblemáticos del país para los festivales de verano. El predio, ubicado con acceso por Cleto Peña 82, abrirá sus puertas cada noche para ofrecer una propuesta que combina música en vivo, tradiciones rurales y espectáculos para toda la familia. Además de una destacada grilla artística, el evento contará con espectáculos de campo, ferias, gastronomía regional y los tradicionales campeonatos de jineteada, uno de los grandes atractivos del Festival.

La organización confirmó la grilla de artistas. Foto: La Posta Digital

En cuanto a la programación musical, el festival reunirá a figuras de distintos géneros, entre las que se destacan Cazzu, Jairo, Soledad, Ke Personajes y La T y la M, entre otros artistas nacionales. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de los canales oficiales o presencialmente en las boleterías del Festival, lo que permite elegir entre distintas ubicaciones y fechas según la preferencia del público.

Qué artistas se presentan en el Festival Jesús María 2026

Jueves 8 de enero

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores del Alba

Damián Córdoba

Nati Pastorutti

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 9 de enero

Los Palmeras

Q’ Lokura

Los 4 de Córdoba

Angelo Aranda

Lautaro Rojas

DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

SANT2

Mati Rojas

Festival de Doma y Folclore de Jesús María, foto NA

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis

La T y La M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra

La K’onga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero