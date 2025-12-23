Jesús María 2026: así es la grilla completa de artistas que tocarán en la 60° edición del Festival de Doma y Folklore
El encuentro reúne a músicos de primer nivel, invitados especiales y hasta jineteadas. Se llevará a cabo desde el jueves 8 al domingo 18 de enero de 2026.
Llega una nueva entrega del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos más importantes del país y en toda Latinoamérica. En su edición especial número 60°, la producción tendrá a los mejores exponentes de la música y doma, en un evento que se llevará a cabo desde el jueves 8 al domingo 18 de enero de 2026.
La cita será en la ciudad cordobesa de Jesús María, uno de los escenarios más emblemáticos del país para los festivales de verano. El predio, ubicado con acceso por Cleto Peña 82, abrirá sus puertas cada noche para ofrecer una propuesta que combina música en vivo, tradiciones rurales y espectáculos para toda la familia. Además de una destacada grilla artística, el evento contará con espectáculos de campo, ferias, gastronomía regional y los tradicionales campeonatos de jineteada, uno de los grandes atractivos del Festival.
En cuanto a la programación musical, el festival reunirá a figuras de distintos géneros, entre las que se destacan Cazzu, Jairo, Soledad, Ke Personajes y La T y la M, entre otros artistas nacionales. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de los canales oficiales o presencialmente en las boleterías del Festival, lo que permite elegir entre distintas ubicaciones y fechas según la preferencia del público.
Qué artistas se presentan en el Festival Jesús María 2026
Jueves 8 de enero
- Jairo
- Destino San Javier
- Los Nombradores del Alba
- Damián Córdoba
- Nati Pastorutti
- Decime Chango
- Bien Argentino
Viernes 9 de enero
- Los Palmeras
- Q’ Lokura
- Los 4 de Córdoba
- Angelo Aranda
- Lautaro Rojas
- DJ Fer Palacio
Sábado 10 de enero
- Abel Pintos
- Los Nocheros
- Los Herrera
- Los Trajinantes
- SANT2
- Mati Rojas
Domingo 11 de enero
- Lázaro Caballero
- Christian Herrera
- Piko Frank
- Lucas Sugo
- Campedrinos
- Magui Olave
Lunes 12 de enero
- Los Tekis
- La T y La M
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepianco
- Ceibo
Martes 13 de enero
- Sergio Galleguillo
- LBC y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero
- Luciano Pereyra
- La K’onga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Jueves 15 de enero
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16 de enero
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17 de enero
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18 de enero
- Los Manseros Santiagueños
- Raly Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- Desakta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre