Philippe Junot y Carolina de Mónaco. Foto: X

Philippe Junot, el primer marido de la princesa Carolina de Mónaco, murió en Madrid a los 85 años.

“Ha partido de este lado del mundo en paz y rodeado de su familia el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga y hermosa vida llena de aventuras”, informó su hija mayor, Victoria, con un comunicado en Instagram.

El licenciado en Derecho y Ciencias Políticas fue conocido por su relación con la princesa Carolina de Mónaco y por su imagen de ‘playboy’ en la década de los años setenta.

La pareja se casó en 1978 y se divorció en 1980, y él se casó en 1987 con la sueca Nina Wendelboe, con la que tuvo tres hijos y de la que separó finalmente.

Pata Villanueva

En su vínculo con la Argentina, tuvo un breve romance con "Pata" Villanueva.

Ella, en una entrevista, confirmó ese encuentro fugaz: “No podía salir con él porque yo estaba casada, no importa con quién, pero había hijos en el medio. Nos encontramos tres veces, una de ellas en Buenos Aires”.

Philippe Junot Foto: X

En 1988, Junot fue uno de los promotores del Partido Europeo, cuyo objetivo era crear un estado federal continental.

Establecido en España, a principios de los años noventa abrió una discoteca en Marbella, frecuentada por la alta sociedad nacional e internacional.