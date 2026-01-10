Películas Globo de Oro Foto: redes

Los Golden Globe dan inicio a la temporada de premios y celebraciones de la industria cinematográfica. Se trata de una de las ceremonias más importantes para las realizaciones audiovisuales, en conjunto con los Premios Óscar. Las nominaciones y galardones que se darán el próximo 11 de enero en Beverly Hills serán la antesala del gran evento que organiza La Academia, y que recién se hará el 15 de marzo.

A pesar de que las películas nominadas recorren diferentes categorías y géneros del séptimo arte, todas comparten una característica: pondrán las emociones de los espectadores a flor de piel. One Battle After Another, Bugonia y Sinners dan cuenta de la variedad y amplitud de las películas nominadas, que se agrupan bajo las categorías de “Mejor película - Drama”, “Mejor película – Musical o comedia", “Mejor película animada”, “Mejor película en habla no inglesa”.

Golden Globes - Entrega de premios

Mejor película - Drama

Sinners

Una joya para los fanáticos del terror este año. La controvertida película fue dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, que ya actuó en Black Panther y las películas de Creed. Sinners es una película de terror que trata sobre dos hermanos que regresan a su ciudad natal tras una vida problemática, y se ven amenazados por un mal sobrenatural que se manifiesta a través de una antigua leyenda del blues y el racismo de la época. Se puede ver en HBO Max.

El Agente Secreto

En Brasil, en 1977, Marcelo, un especialista en tecnología que huye de un pasado misterioso, regresa a Recife en busca de paz, pero se da cuenta de que la ciudad está lejos del refugio que busca.

La película brasileña del director Kleber Mendonca Filho no está disponible en cines ni en plataformas de streaming todavía. Llegará a la Argentina el 26 de febrero de 2026.

Hamnet

Hamnet Foto: Focus Features

Hamnet narra la historia detrás de la inspiración de Hamlet, la obra maestra de William Shakespeare. Todo transcurre en la Inglaterra del siglo XVI, donde una mujer libre y enigmática, con un profundo lazo con la naturaleza, encuentra en el joven Shakespeare un amor apasionado y transformador. Pero la pérdida de su hijo, Hamnet, cambia la vida de ambos para siempre, marcando el alma del escritor y dando origen a una de las tragedias más célebres de la literatura.

Dirigida por Chloé Zhao, solo estará disponible en cines a partir de la semana del 22 de enero. Cinemark y CinemaCenter ya ofrecen entradas anticipadas.

Un simple accidente

En It Was Just an Accident, una pareja sufre un percance en plena noche cuando el marido atropella accidentalmente a un perro mientras conducía con su esposa embarazada. Buscando ayuda, llegan a un taller aislado atendido por un hombre inquietantemente parecido al oficial que lo torturó en prisión. Lo que parecía un simple accidente se convierte en una espiral de paranoia, culpa y venganza, donde cada segundo expone que escapar del pasado es tan imposible como negar la compleja naturaleza humana.

No está en plataformas de streaming. La pasan en los Cines Atlas.

Valor sentimental

Sentimental Value Foto: filmaffinity

Tras la muerte de su madre, Nora y Agnès vuelven a cruzarse con su padre Gustav, un cineasta brillante, pero ausente que intenta recuperar lo perdido a través del cine. Cuando una joven estrella de Hollywood acepta protagonizar el papel que él escribió para su hija, el rodaje se transforma en un espejo de sus culpas, su ego y sus deseos de redención. ¿Cuál es el precio emocional de crear arte con las propias cicatrices?

Al igual que la mayoría de las películas mencionadas en esta lista, no está disponible online. Puede verse en cines Atlas, Showcase y Cinemark.

Mejor película – Musical o comedia

Una batalla tras otra

Una Batalla Tras Otra. Foto: HBO Max.

En One Battle After Another un grupo de ex revolucionarios se ve obligado a reunirse cuando su peor enemigo vuelve del pasado. ¿Su misión? Rescatar a la hija de uno de los suyos antes de que sea demasiado tarde. Con posibles traiciones en el horizonte, esta última batalla los lleva a preguntarse si las viejas lealtades serán suficientes para sobrevivir una vez más.

La última entrega de Paul Thomas Anderson es considerada por muchos la mejor película del año. Fuerte candidata a llevarse todos los premios, puede verse en HBO Max y todavía la dan en algunos cines.

Bugonia

En Bugonia, un joven obsesionado con teorías conspirativas decide secuestrar a una poderosa empresaria convencido de que es una invasora extraterrestre. Poco a poco la línea entre la realidad y la paranoia se desdibuja y todos los involucrados no tienen más opción que enfrentarse a sus propias creencias y miedos.

La película de Yorgos Lanthimos está en las carteleras de las principales cadenas de cine. Aún no llegó a las plataformas de streaming

Luna Azul

La noche del 31 de marzo de 1943, mientras el musical ¡Oklahoma! Triunfa en Broadway, el letrista Lorenz Hart se enfrenta a su propia caída en un pintoresco bar de Nueva York. Solo, atormentado por sus inseguridades y el éxito de su excompañero Richard Rodgers, Hart revive los recuerdos, las glorias y las heridas de una carrera brillante pero marcada por el intenso dolor del fracaso personal.

Puede alquilarse o comprarse mediante Apple TV. No se proyecta en cines.

No hay otra opción

La historia sigue a un hombre de mediana edad llamado Man-su que se embarca decidido en una búsqueda de trabajo tras ser despedido inesperadamente de la compañía de papel en la que trabajó durante 25 años. “Si no hay una vacante para mí, tendré que crear una para que me contraten. No hay otra opción”. Adaptación de la novela “The Ax” de Donald E. Westlake, que ya fue llevada al cine en la película “Arcadia”, dirigida por Costa-Gavras en 2005.

Se estrenará en cines a partir del 15 de enero.

Marty Supreme

Marty Supreme Foto: filmaffinity

Marty Supreme narra la historia de Marty Mauser, un joven estafador con más carisma que suerte en el juego, Pero él tiene una meta clara: quiere convertir el ping-pong en el deporte más grande de Estados Unidos. Esta historia inspirada en la vida real del legendario Marty Reisman, retrata el ascenso de un hombre que se volvió un ícono del show y la rebeldía, transformando una mesa de juego en su escenario de gloria.

Con una actuación estelar de Timothée Chalamet, Marty Supreme podrá verse en cines a partir del 15 de enero. No está en plataformas de streaming.

Nouvelle Vague

Esta es la historia de la creación de “Sin aliento” por Godard, contada en el estilo y espíritu con el que Godard filmó “Sin aliento”. Una obra para los fanáticos del cine y la vanguardia francesa dirigida por Richard Linaker.

Puede verse en cines Cinemark.

Mejor película animada

Zootopia 2

Zootopia

En Zootopia 2 regresa la aplicada Judy Hopps y al astuto zorro Nick Wilde, ahora con el desafío de trabajar a la par como compañeros antes de poder salvar la ciudad otra vez. Obligados por el Jefe Bogo a participar en el programa “Compañeros en Crisis”, ambos intentan recomponer su confianza justo cuando un nuevo y escurridizo villano, Gary la serpiente, irrumpe en la ciudad sembrando el caos.

Presente en las carteleras de la mayoría de las cadenas de cine.

Arco

La película Arco cuenta la historia de un niño de 12 años que vive en un futuro donde volar con trajes arcoíris es parte del aprendizaje de la vida. Pero durante su primer vuelo, Arco pierde el control y atraviesa el tiempo, cayendo décadas atrás. Allí lo encuentra Iris, una niña curiosa del año 2075, que decide ayudarlo a regresar a su época. Juntos emprenden una aventura que desafía las fronteras del tiempo.

Desafortunadamente, no está disponible en cines ni en plataformas legales.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle

Con La Fortaleza Infinita llega el clímax épico de la saga. El Cuerpo de Cazadores de Demonios se prepara para enfrentar su enfrentamiento más feroz contra los Doce Kizuki restantes dentro del Castillo del Infinito, una fortaleza cambiante y letal donde cada paso puede ser el último. Tanjiro, Nezuko y sus compañeros se ven empujados al límite de su fuerza, su coraje y su humanidad mientras Muzan espera en el corazón de la oscuridad.

Puede verse en Crunchyroll.

Elio

Elio, película. Foto: Disney/Pixar

La película Elio cuenta la historia de un niño de 11 años que es brillante, pero que lucha por encajar. Él vive una vida común hasta que, de repente, es transportado por extraterrestres. Lo que parecía un encuentro accidental, pronto se convierte en una misión inesperada cuando es confundido con el embajador de la Tierra. Ahora que Elio fue elegido para representar a la humanidad ante una civilización alienígena, deberá aprender a liderar y afrontar desafíos galácticos en un viaje que podría cambiar el destino del planeta.

Aunque no está en salas, puede verse en Disney +.