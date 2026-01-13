BTS, K-pop. Foto: NA.

BTS, la reconocida banda de K-pop, confirmó oficialmente su regreso musical en 2026, luego de completar el servicio militar de todos sus integrantes.

La productora anunció que lanzarán un nuevo álbum el 20 de marzo, el primero como grupo completo desde hace años, y lo acompañarán con una gira mundial masiva para 2026 y 2027 en estadios alrededor del mundo. En Argentina se presentarán el 23 y 24 de octubre de este año.

BTS en Argentina 2026. Foto: redes sociales.

Este tour marcará su vuelta definitiva a los escenarios globales, luego de un periodo en el que cada miembro desarrolló proyectos individuales y cumplieron con sus compromisos militares.

Por ahora no se informó ni la sede de los shows ni la fecha de inicio de la venta de entradas. En la página oficial de la banda solo figuran las fechas anunciadas y un mensaje para que los fans sigan atentos, ya que las próximas novedades se comunicarán exclusivamente por ese canal.

Expectativa por el regreso de BTS

En medio de una gran expectativa por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música, el director ejecutivo de Hybe (la empresa matriz de BigHit Music), Lee Jae-sang, afirmó a principios del 2025 que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar.

BTS, banda de K-pop. Foto: X @bts_bighit

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como ‘Dynamite’ o ‘Butter’, y llevó el K-pop a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas.

Antes de iniciar el servicio militar obligatorio, BTS aportaba a la economía surcoreana más de 5,5 billones de wones anuales —alrededor de 3.800 millones de dólares—, de acuerdo con datos de un organismo estatal. Ese impacto representaba cerca del 0,2 % del Producto Bruto Interno total de Corea del Sur.