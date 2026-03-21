BTS estrenó el álbum "Arirang". Foto: BIGHIT MUSIC via REUTERS.

El fenómeno global del k-pop, BTS, regresó con fuerza al panorama musical internacional con el lanzamiento de su nuevo álbum “Arirang”. Este trabajo marca la vuelta del grupo como formación completa luego de más de tres años de pausa, y generó una enorme expectativa entre millones de fans alrededor del mundo.

Tras un período en que cada integrante desarrolló proyectos individuales y cumplió compromisos personales, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook retoman su camino compartido. Además, el lanzamiento anticipa la gira mundial ARIRANG World Tour 2026-2027, que se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año.

BTS, grupo masculino de k-pop. Foto: UHD Wallpaper.

ARIRANG: un álbum con identidad coreana y un sonido global

Publicado el 20 de marzo de 2026 por Big Hit Music, ARIRANG es el primer álbum de estudio completo de BTS desde 2020, cuando publicaron Be. Este nuevo proyecto incluye 14 canciones y fue producido a lo largo de 2025 con la participación de nombres internacionales de la industria, como Diplo, Mike Will Made‑It, Kevin Parker y Ryan Tedder, entre otros.

El título ARIRANG hace referencia a una canción folclórica tradicional coreana profundamente arraigada en la cultura de su país de origen, un gesto que la banda interpreta como una forma de reafirmar su identidad cultural mientras mira hacia adelante en su evolución musical.

El álbum mezcla estilos y energías: desde canciones vibrantes y poperas hasta temas más introspectivos que exploran la fama, el paso del tiempo, la identidad personal y el vínculo con sus fans. Entre los temas más destacados se encuentra “SWIM”, que fue presentado como sencillo principal y acompañado de un videoclip con la participación especial de la actriz Lili Reinhart.

Desde su salida, ARIRANG rompió récords de reproducciones y descargas en todo el mundo. Según reportes de seguidores y plataformas de música, varias canciones del álbum alcanzaron posiciones destacadas en el listado global de streaming, ocupando incluso múltiples puestos en la cima de las listas de Spotify en el mismo día, un hecho inusual.

Un documental exclusivo y shows a gran escala

Más allá del lanzamiento del álbum, BTS confirmó un documental titulado “BTS: El Regreso”, dirigido por Bao Nguyen, cuya premier está prevista para el 27 de marzo de 2026. El proyecto mostrará el proceso creativo detrás de ARIRANG, la preparación de los conciertos y la intimidad de los siete miembros tras reunirse después de completar el servicio militar obligatorio.

BTS estrenó el álbum "Arirang". Foto: REUTERS

Además, el grupo celebró su retorno con “BTS The Comeback Live | ARIRANG”, un concierto gratuito realizado este 21 de marzo de 2026 en Gwanghwamun Square. El evento histórico fue transmitido en vivo a nivel mundial.

ARIRANG World Tour 2026‑2027: la gira más ambiciosa de BTS

Para celebrar su regreso a los escenarios, BTS anunció la ARIRANG World Tour, programada entre abril de 2026 y marzo de 2027, con 82 conciertos en 34 ciudades de 23 países alrededor del mundo. Se trata de la gira más grande de la historia del grupo, superando en duración, alcance y número de presentaciones a sus tours anteriores.

BTS estrenó el álbum "Arirang". Foto: BIGHIT MUSIC via REUTERS.

El tour dará inicio el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, y pasará por múltiples regiones incluyendo Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Oceanía. Entre las ciudades confirmadas están Madrid, Londres, París, varias ciudades de Estados Unidos, y en Sudamérica fechas en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo, entre otras.

Además de los conciertos, han surgido iniciativas paralelas en Seúl para celebrar el regreso de BTS como un evento cultural. Bajo el nombre “BTS THE CITY ARIRANG SEOUL”, la ciudad se convirtió en escenario de experiencias interactivas, transformando monumentos históricos en instalaciones multimedia y espacios de arte relacionados con la música y legado del grupo.

También se anunció que algunas fechas de la gira serán proyectadas en cines de todo el mundo, ofreciendo una alternativa para quienes no puedan asistir en persona pero deseen vivir la experiencia en pantalla grande.

BTS estrenó el álbum "Arirang". Foto: REUTERS

El lanzamiento de ARIRANG y la gira mundial no solo marcan el retorno de BTS como banda tras cumplir con el servicio militar, sino también un momento definitorio para su legado. Con un álbum que mezcla tradición y modernidad, conciertos colosales, celebraciones culturales y un documental que explora su proceso creativo, BTS continúa consolidándose como uno de los grupos más influyentes en la historia de la música contemporánea.