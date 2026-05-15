Cinco planes gratis para el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires:

Ache Paraje, frente a la Facultad de Derecho Foto: Facebook

La Ciudad de Buenos Aires ofrecerá durante este fin de semana una agenda cargada de actividades gratuitas que incluye recorridos especiales por museos, ferias gastronómicas al aire libre y espectáculos de música en vivo, con propuestas distribuidas en distintos puntos como Palermo, el centro y Parque Centenario, pensadas para disfrutar sin costo y para todos los públicos.

La programación se concentrará entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo, con eje en celebraciones culturales como el Día Internacional de los Museos, festivales como BA Celebra Europa y eventos gastronómicos y musicales que se desarrollarán en espacios emblemáticos, consolidando una oferta variada que combina tradición, entretenimiento y propuestas accesibles en toda la Ciudad.

Museos abiertos con actividades especiales

Uno de los ejes de la agenda será el Día Internacional de los Museos, que se celebrará desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de mayo. Distintos espacios culturales abrirán sus puertas con propuestas especiales.

Museo Nacional de Bellas Artes.

Habrá visitas guiadas, talleres, proyecciones y recorridos temáticos en museos como el Moderno, el Bellas Artes y otros espacios de la red porteña. La iniciativa apunta a acercar el patrimonio cultural a nuevos públicos con actividades sin costo.

BA Celebra Europa: cultura y sabores en el centro

El domingo sumará otra gran convocatoria con BA Celebra Europa, que se realizará sobre Avenida de Mayo. El evento reunirá expresiones culturales de distintos países del continente.

Con una programación que irá de 12 a 18, el público podrá disfrutar de danzas tradicionales, espectáculos musicales y puestos gastronómicos que representan a diversas colectividades europeas.

Food Fest en La Rural

La escena gastronómica dirá presente con La Food Fest, que reunirá más de 45 food trucks en el predio de La Rural. El evento se desarrollará sábado y domingo, de 12 a 20, con opciones para todos los gustos.

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Habrá desde platos rápidos hasta propuestas más elaboradas, pensadas para disfrutar al aire libre. El formato invita a recorrer distintos puestos y combinar sabores en una misma salida.

Feria francesa en Palermo

En paralelo, el Rosedal de Palermo será sede de la Feria Francesa, que finalmente se realizará tras su reprogramación. Durante el fin de semana, el espacio ofrecerá productos y especialidades típicas.

Con horarios de 11 a 18.30, la feria propone una experiencia gastronómica inspirada en Francia, con pastelería, panadería y otras delicias en uno de los entornos más elegidos de la Ciudad.

Música en vivo al aire libre en Parque Centenario

El cierre de la agenda estará marcado por los Conciertos en el Anfiteatro del Parque Centenario, una propuesta que combina música en vivo y espacio abierto.

Parque Centenario. Foto Gobierno de la Ciudad.

El sábado a las 16 se presentará la Orquesta del Plata, mientras que el domingo, en el mismo horario, será el turno de NBMV Jazz. Ambas presentaciones ofrecen una alternativa ideal para disfrutar del atardecer con entrada libre.