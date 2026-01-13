Romina Muscari
martes, 13 de enero de 2026, 15:41
La edición 2026 del festival se realizará en febrero y la grilla de artistas ya está confirmada.
La edición 2026 del festival se realizará en febrero y la grilla de artistas ya está confirmada. Foto: Municipalidad de Neuquén

La Fiesta Nacional de la Confluencia anunció el line up oficial día por día de su 13ª edición que se realizará del 5 al 8 de febrero de 2026 en el tradicional predio a orillas del río Limay. El pase general es gratis, pero las entradas con beneficios están disponibles a través del sitio web Entrada Uno: entre las opciones, el festival de música habilita a la venta de tickets por día.

En esta edición, la Fiesta Nacional de la Confluencia vuelve a ofrecer una propuesta artística diversa y transversal, pensada para públicos de todas las edades y gustos musicales. A ello se suma una amplia oferta gastronómica y la presencia de stands de emprendimientos locales, que invitan a vivir una experiencia integral en un entorno natural único, combinando música, cultura y paisaje.

Confluencia 2026 Foto: Vicky Roa Comunicación

Los artistas son de todo género musical, desde pop y rock hasta los más nuevos artistas virales en redes sociales. Ángela Torres, La B eriso, Dillom, Trueno y Karina compartirán escenario. Además, en cada jornada se sumarán los proyectos seleccionados a través de Pre Confluencia, fortaleciendo la participación de artistas emergentes locales.

Uno por uno, los artistas que tocarán en la Fiesta de la Confluencia 2026

Jueves 5 de febrero

  • Karina
  • Luciano Pereyra
  • Rombai
  • Migrantes
  • Los Berbel

Viernes 6 de febrero

  • Luck Ra
  • Angela Torres
  • FMK
  • Roze
  • Lautygram
  • Tuli
Ángela Torres. Foto: Instagram.

Sábado 7 de febrero

  • No Te Va Gustar
  • La Beriso
  • Bersuit
  • Kapanga
  • Comodines

Domingo 8 de febrero

  • Trueno
  • Dillom
  • La Joaqui
  • Tizishi
  • Femi
La Joaqui. Foto: Instagram @lajoaqui
Fiesta de la Confluencia 2026: precio de las entradas

Las entradas están disponibles en la plataforma Entrada Uno con variedades a elegir por noche o con ciertos beneficios. El pack preferencial por 4 noches sale $60.000.

Confluencia 2026 Foto: Vicky Roa Comunicación

Pase diario

  • Entrada individual por día.
  • Campo delantero
  • Ingreso diferenciado y prioritario
  • Sector de baños exclusivos
  • Sector de food trucks especial
  • Photo opportunity exclusivo.

Pase Confluencia

  • Entrada individual para los 4 días de la Fiesta de la Confluencia 2026.
  • Campo delantero
  • Ingreso diferenciado y prioritario
  • Sorteos por accesos a Meet & Greet
  • Sector de baños exclusivos
  • Sector de food trucks especial
  • Photo opportunity exclusivo
Confluencia 2025. Créditos: Prensa Vicky Roa

Pack familiar/amigos

  • Incluye 4 Pases Confluencia al precio de 3.
  • Cada pase es válido para los 4 días de la Fiesta de la Confluencia 2026.