Fiesta Nacional de la Confluencia 2026: cuándo es, grilla de artistas y precio de las entradas del evento que pretende ser un clásico del verano
El clásico del verano neuquino que ya se tornó un fenómeno nacional vuelve una vez más a deslumbrar con su line up de artistas que va desde lo más nuevo hasta los clásicos tradicionales de la cumbia. Aquí toda la información.
La Fiesta Nacional de la Confluencia anunció el line up oficial día por día de su 13ª edición que se realizará del 5 al 8 de febrero de 2026 en el tradicional predio a orillas del río Limay. El pase general es gratis, pero las entradas con beneficios están disponibles a través del sitio web Entrada Uno: entre las opciones, el festival de música habilita a la venta de tickets por día.
En esta edición, la Fiesta Nacional de la Confluencia vuelve a ofrecer una propuesta artística diversa y transversal, pensada para públicos de todas las edades y gustos musicales. A ello se suma una amplia oferta gastronómica y la presencia de stands de emprendimientos locales, que invitan a vivir una experiencia integral en un entorno natural único, combinando música, cultura y paisaje.
Los artistas son de todo género musical, desde pop y rock hasta los más nuevos artistas virales en redes sociales. Ángela Torres, La B eriso, Dillom, Trueno y Karina compartirán escenario. Además, en cada jornada se sumarán los proyectos seleccionados a través de Pre Confluencia, fortaleciendo la participación de artistas emergentes locales.
Uno por uno, los artistas que tocarán en la Fiesta de la Confluencia 2026
Jueves 5 de febrero
- Karina
- Luciano Pereyra
- Rombai
- Migrantes
- Los Berbel
Viernes 6 de febrero
- Luck Ra
- Angela Torres
- FMK
- Roze
- Lautygram
- Tuli
Sábado 7 de febrero
- No Te Va Gustar
- La Beriso
- Bersuit
- Kapanga
- Comodines
Domingo 8 de febrero
- Trueno
- Dillom
- La Joaqui
- Tizishi
- Femi
Fiesta de la Confluencia 2026: precio de las entradas
Las entradas están disponibles en la plataforma Entrada Uno con variedades a elegir por noche o con ciertos beneficios. El pack preferencial por 4 noches sale $60.000.
Pase diario
- Entrada individual por día.
- Campo delantero
- Ingreso diferenciado y prioritario
- Sector de baños exclusivos
- Sector de food trucks especial
- Photo opportunity exclusivo.
Pase Confluencia
- Entrada individual para los 4 días de la Fiesta de la Confluencia 2026.
- Campo delantero
- Ingreso diferenciado y prioritario
- Sorteos por accesos a Meet & Greet
- Sector de baños exclusivos
- Sector de food trucks especial
- Photo opportunity exclusivo
Pack familiar/amigos
- Incluye 4 Pases Confluencia al precio de 3.
- Cada pase es válido para los 4 días de la Fiesta de la Confluencia 2026.