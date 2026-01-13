La edición 2026 del festival se realizará en febrero y la grilla de artistas ya está confirmada. Foto: Municipalidad de Neuquén

La Fiesta Nacional de la Confluencia anunció el line up oficial día por día de su 13ª edición que se realizará del 5 al 8 de febrero de 2026 en el tradicional predio a orillas del río Limay. El pase general es gratis, pero las entradas con beneficios están disponibles a través del sitio web Entrada Uno: entre las opciones, el festival de música habilita a la venta de tickets por día.

En esta edición, la Fiesta Nacional de la Confluencia vuelve a ofrecer una propuesta artística diversa y transversal, pensada para públicos de todas las edades y gustos musicales. A ello se suma una amplia oferta gastronómica y la presencia de stands de emprendimientos locales, que invitan a vivir una experiencia integral en un entorno natural único, combinando música, cultura y paisaje.

Confluencia 2026 Foto: Vicky Roa Comunicación

Los artistas son de todo género musical, desde pop y rock hasta los más nuevos artistas virales en redes sociales. Ángela Torres, La B eriso, Dillom, Trueno y Karina compartirán escenario. Además, en cada jornada se sumarán los proyectos seleccionados a través de Pre Confluencia, fortaleciendo la participación de artistas emergentes locales.

Uno por uno, los artistas que tocarán en la Fiesta de la Confluencia 2026

Jueves 5 de febrero

Karina

Luciano Pereyra

Rombai

Migrantes

Los Berbel

Viernes 6 de febrero

Luck Ra

Angela Torres

FMK

Roze

Lautygram

Tuli

Ángela Torres. Foto: Instagram.

Sábado 7 de febrero

No Te Va Gustar

La Beriso

Bersuit

Kapanga

Comodines

Domingo 8 de febrero

Trueno

Dillom

La Joaqui

Tizishi

Femi

Fiesta de la Confluencia 2026: precio de las entradas

Las entradas están disponibles en la plataforma Entrada Uno con variedades a elegir por noche o con ciertos beneficios. El pack preferencial por 4 noches sale $60.000.

Confluencia 2026 Foto: Vicky Roa Comunicación

Pase diario

Entrada individual por día.

Campo delantero

Ingreso diferenciado y prioritario

Sector de baños exclusivos

Sector de food trucks especial

Photo opportunity exclusivo.

Pase Confluencia

Entrada individual para los 4 días de la Fiesta de la Confluencia 2026.

Campo delantero

Ingreso diferenciado y prioritario

Sorteos por accesos a Meet & Greet

Sector de baños exclusivos

Sector de food trucks especial

Photo opportunity exclusivo

Confluencia 2025. Créditos: Prensa Vicky Roa

Pack familiar/amigos