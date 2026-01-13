Cosquín Folklore 2026: cómo llegar al icónico festival en transporte público por menos de $3000
Con tu SUBE podés llegar al Festival de Cosquín para disfrutar de nueve lunas iluminadas por voces eternas y nuevas melodías que despiertan emociones. El tren no sólo recorre el extenso Valle de Punilla, si no también toda la provincia de Córdoba.
Se acerca el tradicional festival de Cosquín en su edición N°66 con nueve lunas por delante y muchísimos artistas reconocidos que participarán. Aunque mucha gente viene anticipando hace meses su estadía cerca del lugar y el medio para llegar, muchos esperan a último momento por un tema de espontaneidad. En ese caso, el servicio del Tren de las Sierras es bueno, bonito y barato para todos aquellos que quieran usarlo.
Desde casi cualquier parte de la provincia de Córdoba, el usuario puede subirse al tren con la SUBE misma con la que toma el colectivo. El pasaje cuesta solamente $2300 desde Córdoba capital hasta el lugar donde la magia sucede por nueve noches en la famosa Plaza Próspero Molina.
Jorge Rojas, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Soledad y el Chaqueño Palavecino son algunos de los artistas que encabezarán distintas lunas y garantizan una fuerte convocatoria en cada jornada. Además, este año la organización apuesta por jóvenes músicos como Nahuel Pennisi, Cazzu, Maggie Cullen y Gauchos of the Pampa.
Cómo funciona el Tren de las Sierras
El Tren de las Sierras es un servicio ferroviario regional que recorre todo el Valle de Punilla y llega hasta la localidad donde se realiza el festival de folclore más importante del país del 24 de enero al 1° de febrero en la Plaza Próspero Molina.
El viaje desde la Ciudad de Córdoba hasta Cosquín dura 3h2m y conseguir pasaje es muy fácil: al tratarse de un tren regional, el boleto se puede abonar con tarjeta SUBE. No hay que realizar reserva previa y solamente se debe colocar el plástico sobre el molinete para pagar la tarifa y abordar el tren.
El servicio Córdoba-Cosquín tiene dos formaciones diarias de lunes a viernes: una parte a las 06.50 y llega a destino a las 09.52, mientras que la otra sale a las 13.15 y arriba a las 16.17. En sentido contrario, las formaciones Cosquín-Córdoba parten a las 09.58 y a las 16.26 y llegan a destino a las 13.02 y 19.30, respectivamente.
Los precios del Tren de las Sierras, con valor actualizado a enero 2026
Los precios actualizados del Tren de las Sierras, en enero 2026, se pueden consultar en el sitio web de Trenes Argentinos y los valores detallados. para recorrer las distintas localidades del Valle de Punilla, se detallan a continuación.
Tramo Córdoba Capital-Cosquín
- Ciudad de Córdoba
- Alta Córdoba
- Hospital Neonatal
- Rodríguez del Busto
- La Tablada
- Argüello
- T. Narvaja
- Dumesnil
- La Calera
- Casa Bamba
- Cassaffousth
- San Roque
- Bialet Massé
- Santa María
- Cosquín
Tramo Cosquín-Capilla del Monte
- Molinari
- Casa Grande
- Valle Hermoso
- La Falda
- Huerta Grande
- La Cumbre
- San Esteban
- Capilla del Monte
Grilla de artistas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026
Primera Luna (sábado 24 de enero)
- Christian Herrera
- Jairo
- Los Manseros Santiagueños
- Susana Baca
- Horacio Banegas
- Mati Rojas
- Emanuel Ayala (Revelación 2025)
- Jorge Rojas
- Pre Cosquín: Solista Vocal
- Pre Cosquín: Conjunto Vocal
- Delegación
Segunda Luna (domingo 25 de enero)
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
- Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado
Tercera Luna (lunes 26 de enero)
- Luciana Jury
- Guitarreros
- Duratierra
- Lucia Ceresani
- Cristian Capurelli
- Abel Pintos
- Pre Cosquín: Conjunto Instrumental
- Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino
Cuarta Luna (martes 27 de enero)
- Lázaro Caballero
- Mariana Carrizo
- Orellana Lucca
- La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
- Paquito Ocaño
- Micaela Chauque
- Yoel Hernández
- Lucio “El Indio” Rojas
- Pre Cosquín: Conjunto de Malambo
- Pre Cosquín: Dúo Vocal
Quinta Luna (miércoles 28 de enero)
- Leandro Lovato
- La Callejera
- Silvia Lallana
- Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas y Homero Chiavarino)
- Dúo Palma Sandoval
- Ariel Ardit
- Lucio Taragno
- Luciano Pereyra
- Pre Cosquín: Conjunto de Baile
- Pre Cosquín: Canción Inédita
Sexta Luna (jueves 29 de enero)
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Yamila Cafrune
- Homenaje a Musha Carabajal
- Lautaro Rojas
- Bruno Arias
- Ceibo
- Los Tekis
- Pre Cosquín: Solista Vocal
- Delegación de Japón
Séptima Luna (viernes 30 de enero)
- Juan Fuentes
- José LuisAguirre
- El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi Herrera)
- Nati Pastorutti
- Emiliano Zerbini
- Juanjo Abregú
- Adriana Rojas
- Chaqueño Palavecino
- Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino
- Pre Cosquín: Solista Instrumental
Octava Luna (sábado 31 de enero)
- Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)
- Suna Rocha
- Juan Iñaki
- Yamila Aguado (Revelación 2025)
- Pablo Lozano
- Adrián Maggi
- Soledad 30 Años
- Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional
- Delegación
Novena Luna (domingo 1º de febrero)
- Peteco Carabajal
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos off The Pampa
- Milo J