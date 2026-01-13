Cosquín Folklore 2026 Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Se acerca el tradicional festival de Cosquín en su edición N°66 con nueve lunas por delante y muchísimos artistas reconocidos que participarán. Aunque mucha gente viene anticipando hace meses su estadía cerca del lugar y el medio para llegar, muchos esperan a último momento por un tema de espontaneidad. En ese caso, el servicio del Tren de las Sierras es bueno, bonito y barato para todos aquellos que quieran usarlo.

Desde casi cualquier parte de la provincia de Córdoba, el usuario puede subirse al tren con la SUBE misma con la que toma el colectivo. El pasaje cuesta solamente $2300 desde Córdoba capital hasta el lugar donde la magia sucede por nueve noches en la famosa Plaza Próspero Molina.

Chaqueño Palavecino

Jorge Rojas, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Soledad y el Chaqueño Palavecino son algunos de los artistas que encabezarán distintas lunas y garantizan una fuerte convocatoria en cada jornada. Además, este año la organización apuesta por jóvenes músicos como Nahuel Pennisi, Cazzu, Maggie Cullen y Gauchos of the Pampa.

Cómo funciona el Tren de las Sierras

El Tren de las Sierras es un servicio ferroviario regional que recorre todo el Valle de Punilla y llega hasta la localidad donde se realiza el festival de folclore más importante del país del 24 de enero al 1° de febrero en la Plaza Próspero Molina.

Soledad Foto: NA

El viaje desde la Ciudad de Córdoba hasta Cosquín dura 3h2m y conseguir pasaje es muy fácil: al tratarse de un tren regional, el boleto se puede abonar con tarjeta SUBE. No hay que realizar reserva previa y solamente se debe colocar el plástico sobre el molinete para pagar la tarifa y abordar el tren.

El servicio Córdoba-Cosquín tiene dos formaciones diarias de lunes a viernes: una parte a las 06.50 y llega a destino a las 09.52, mientras que la otra sale a las 13.15 y arriba a las 16.17. En sentido contrario, las formaciones Cosquín-Córdoba parten a las 09.58 y a las 16.26 y llegan a destino a las 13.02 y 19.30, respectivamente.

Tren de las Sierras Foto: NA - Trenes Argentinos

Los precios del Tren de las Sierras, con valor actualizado a enero 2026

Los precios actualizados del Tren de las Sierras, en enero 2026, se pueden consultar en el sitio web de Trenes Argentinos y los valores detallados. para recorrer las distintas localidades del Valle de Punilla, se detallan a continuación.

Tarifas del Tren de las Sierras Foto: NA - Trenes Argentinos

Tramo Córdoba Capital-Cosquín

Ciudad de Córdoba

Alta Córdoba

Hospital Neonatal

Rodríguez del Busto

La Tablada

Argüello

T. Narvaja

Dumesnil

La Calera

Casa Bamba

Cassaffousth

San Roque

Bialet Massé

Santa María

Cosquín

Tramo Cosquín-Capilla del Monte

Molinari

Casa Grande

Valle Hermoso

La Falda

Huerta Grande

La Cumbre

San Esteban

Capilla del Monte

Grilla de artistas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026

Primera Luna (sábado 24 de enero)

Christian Herrera

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista Vocal

Pre Cosquín: Conjunto Vocal

Delegación

Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Foto: Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Segunda Luna (domingo 25 de enero)

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado

Tercera Luna (lunes 26 de enero)

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucia Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto Instrumental

Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino

Cuarta Luna (martes 27 de enero)

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio “El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de Malambo

Pre Cosquín: Dúo Vocal

Quinta Luna (miércoles 28 de enero)

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de Baile

Pre Cosquín: Canción Inédita

Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Foto: Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Sexta Luna (jueves 29 de enero)

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista Vocal

Delegación de Japón

Séptima Luna (viernes 30 de enero)

Juan Fuentes

José LuisAguirre

El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino

Pre Cosquín: Solista Instrumental

Octava Luna (sábado 31 de enero)

Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad 30 Años

Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional

Delegación

Novena Luna (domingo 1º de febrero)