El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María suspendió la primera noche que iba a llevarse adelante este jueves 8 de enero en su edición 2026 por malas condiciones climáticas y causó desazón en los fanáticos de la música popular. De cara a la jornada del viernes 9, se reportaron intensas lluvias y tormentas pasadas las 18, mientras los jinetes arribaban al Anfiteatro José Hernández en la apertura de puertas del evento, pero el temporal cesó a los pocos minutos. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre el pronóstico del tiempo en la localidad cordobesa.

La organización del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María viene de anunciar la cancelación de la jornada inaugural del jueves 8 de enero en su 60° edición debido al mal tiempo. El presidente de la Comisión del evento, Juan López, comunicó oficialmente la suspensión de la tradicional apertura que iba a contar con la participación de Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango y Bien Argentino.

Festival Nacional de Doma y Folklore 2026: cómo va a estar el clima en Jesús María este viernes 9 de enero

La jornada del viernes 9 de enero comenzó soleada en Jesús María. La máxima será de 22° y la mínima de 14°, pero había posibilidades de precipitaciones. Las tormentas aisladas comenzaron cerca de las 18 de este viernes, luego cesaron y a la noche está pronosticado chaparrones. Sin embargo, desde la organización del evento confirmaron que la jornada se llevará adelante con total normalidad.

En cuanto al fin de semana del sábado 10 y domingo 11 de enero, no se prevén lluvias ni tormentas en la localidad de Jesús María. Por el momento, la organización del Festival de Doma y Folklore no realizó ninguna alerta y el evento se llevará adelante con normalidad, a la espera de algún cambio brusco -o no- en el clima.

Festival Jesús María 2026: cómo quedó la grilla del viernes 9 de enero tras la suspensión del jueves 8

En el mismo comunicado, la organización del festival indicó que el desfile Unión de los Pueblos y el acto inaugural, que incluía la presentación de Destino San Javier y los abanderados, se trasladarán al viernes 9 de enero. Sin embargo, los espectáculos musicales y las montas especiales quedaron completamente canceladas. De esta manera, la programación para el viernes 9 quedó definida de la siguiente forma:

15 hs: Convocatoria para el desfile Unión de los Pueblos en Colonia Caroya y Sinsacate.

17.30 hs: Apertura de puertas del Anfiteatro José Hernández y llegada del desfile al predio.

19.30 hs: Jineteada.

21 hs: Apertura oficial de la edición.

Reintegro de las entradas: lo que tenés que saber si compraste para ir el jueves 8 de enero al Festival Jesús María 2026

La organización aclaró que las entradas correspondientes al jueves 8 de enero -fecha suspendida por lluvia- no podrán ser utilizadas para otras noches del evento. Posteriormente, brindaron información para solicitar el reembolso y agregaron: “Agradecemos su comprensión y acompañamiento de siempre”.

Por otro lado, se informó cómo se realizará el reintegro correspondiente y precisaron que el procedimiento varía según el método de pago y el canal de compra. Para quienes adquirieron los tickets en efectivo en las boleterías del Anfiteatro, podrán gestionarlo en la boletería 12 (calle Cleto Peña) en los siguientes días y horarios:

Jueves 8: hasta las 22

Viernes 9: de 10 a 13

En el caso de quienes compraron en boleterías abonando con MODO o Mercado Pago; en puntos de venta Paseshow abonando con MODO, Mercado Pago o efectivo; o mediante la web de Paseshow con cualquier forma de pago, deberán completar el formulario virtual habilitado para solicitar la devolución.

Para cerrar el anuncio, el Festival utilizó su cuenta oficial de Instagram para invitar a los asistentes a colaborar con una causa solidaria. “Si querés, podés optar por no solicitar la devolución y dejar tu entrada como donación para las cooperadoras escolares, como era el sentido de esta noche. Importante: estas entradas no tienen validez para otras jornadas”, comunicaron.

Qué artistas se presentan en el Festival Jesús María 2026

Viernes 9 de enero

Los Palmeras

Q’ Lokura

Los 4 de Córdoba

Angelo Aranda

Lautaro Rojas

DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

SANT2

Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis

La T y La M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra

La K’onga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero