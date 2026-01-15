El referente del folklore argentino tenía 69 años. Foto: LU17

Rubén Patagonia murió a los 69 años y la noticia se dio a conocer durante la jornada del jueves 15 de enero. El cantor nacido en Comodoro Rivadavia, Chubut, realizó una intensa labor dentro de la música popular y visibilizó a los pueblos originarios del sur, por lo que su fallecimiento causó un gran dolor en el ambiente del folklore argentino.

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) reveló la noticia que sacudió al mundo del folklore. “Lamentamos el fallecimiento de Rubén Patagonia, músico folklórico, cantor de origen tehuelche y referente cultural de la Patagonia”, escribió el organismo.

Murió Rubén Patagonia: la trayectoria del artista argentino

Rubén Chauque nació el 2 de julio de 1956 en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Eligió el nombre artístico Rubén Patagonia como una forma de visibilizar las culturas originarias del sur argentino. A comienzos de la década de 1970 inició una intensa labor artística y cultural. Su propuesta musical se nutrió de estilos originarios como el kaani y mapuches lonkomeo, así como de canciones de autores patagónicos como Marcelo Berbel, Hugo Giménez Agüero, Epuyén González y Milton Aguilar.

En 1979 editó su primer álbum, Más acá del Colorado, dando inicio a una extensa discografía. En 1984 puso en marcha el taller didáctico Volver a Ser Uno, orientado al rescate y la transmisión de las culturas mapuche, aonikenk y selknam.

Entre sus obras más representativas se destacan canciones que popularizó como “Amutuy Soledad”, “Cutral-Có”, “Cacique Yatel” y “Chaltén”, así como el disco Miremos al sur, uno de los trabajos más significativos de su trayectoria. A lo largo de su carrera editó discos fundamentales como Más acá del Colorado (1979), Miremos al sur (1997), Cutral-Có (1998) y Volver a Ser Uno (2001), que consolidaron su lugar como una de las voces más representativas de la cultura patagónica y de los pueblos originarios.

Realizó cientos de presentaciones en todo el país y en el exterior, y compartió escenarios y grabaciones con artistas como Víctor Heredia, Peteco Carabajal, León Gieco, Lito Vitale, Divididos, La Renga y Almafuerte, entre otros.

También desarrolló una faceta actoral, participando en producciones cinematográficas y televisivas nacionales e internacionales como La película del rey (1986), dirigida por Carlos Sorín, Eterna sonrisa de Nueva Jersey, protagonizada por Daniel Day-Lewis; la miniserie italiana De los Apeninos a los Andes, con actuaciones de Luis Brandoni y Patricio Contreras; El navegante y la serie El elegido.