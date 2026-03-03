Chaqueño Palavecino Foto: Instagram oficial del Chaqueño Palavecino

El Chaqueño Palavecino tocó en la edición N°52 de la Serenata al Cafayate y rompió un récord al presentarse durante seis horas seguidas, pasando por el amanecer. Sobre el final de su show pidió que pase toda la gente que se encontraba afuera para disfrutar de su música.

La maratónica actuación del cantante argentino incluyó más de 100 temas. Subió al escenario alrededor de las 6 y sostuvo el espectáculo hasta pasadas las 11.30, llegando al mediodía. Agradeció el cariño de la gente y destacó el crecimiento sostenido del evento. “La serenata ya quedó chica”, ironizó por el nivel de convocatoria del festival.

Chaqueño Palavecino Foto: NA

Cómo fue la actuación del Chaqueño

El Chaqueño abrió la presentación con la canción “Cuando vuelvo a Cafayate” y siguió con “Pilcomayeño”, canciones que reivindican su identidad local. A pesar de haber nacido en el chaco-salteño, como él lo denomina, más precisamente en el Paraje El Ñato, Salta; el Chaqueño habla del Pilcomayo por haber crecido allí.

Cerró la actuación bien arriba agradeciendo una vez más al lugar con la canción “La serenateña” que dice: “Entonces podrás decir que el cielo está en Cafayate”. Mantuvo su buena onda durante las 6 horas de presentación, pasando por tonos románticos, la chaya, chacareras y hasta zambas.

Como es su costumbre, Oscar Palavecino invitó al escenario a distintos artistas folclóricos en crecimiento y colaboró con algunos. Leyó todos los carteles habidos y por haber, agradeciendo a cada familia que le dedicó un mensaje.

Chaqueño Palavecino Foto: NA

La presentación fue más que íntima con su público, haciendo “chin-chin” con su vino con algún que otro asistente al show. Iban 3 horas y media, justo en la mitad, cuando cantó “Tenés razón”, canción con tintes carnavalescos, para mantener la energía del público que no lo abandonó ni por un segundo.

El cierre fue despedido como histórico por el público y la organización. Con una actuación que sostuvo la atención durante toda la mañana, Palavecino volvió a reafirmar su lugar central en la Serenata a Cafayate, en un final que quedará entre los más recordados del festival.

El verano festivalero del Chaqueño

La gira estival tuvo paradas clave en los grandes encuentros populares del país. En enero, el artista formó parte de la grilla del tradicional Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Jesús María, donde el folklore y la destreza gaucha volvieron a convocar a miles de personas. Allí, el salteño ofreció un show cargado de clásicos, reafirmando su vínculo histórico con el público festivalero.

También dijo presente en el emblemático Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en la ciudad de Cosquín, uno de los escenarios más prestigiosos del país. Su actuación fue una de las más esperadas de la programación, con una plaza Próspero Molina colmada que coreó cada una de sus zambas y chacareras.

Javier Milei en el festival de Jesús María. Foto: Presidencia

La agenda continuó en el Festival del Balneario de La Cruz, en la localidad cordobesa de La Cruz, dentro del ciclo de las “100 Noches Festivaleras”. Allí, El Chaqueño volvió a demostrar su vigencia artística y su capacidad de convocatoria en el interior del país.

Febrero lo encontró nuevamente en su tierra natal, como figura central de la Serenata a Cafayate, en Cafayate, donde protagonizó uno de los momentos más emotivos del encuentro. La Serenata, uno de los festivales más representativos del norte argentino, tuvo en su presentación uno de los puntos más altos de la edición 2026.

El recorrido internacional también formó parte de la temporada: el artista fue uno de los invitados del Festival en el Corazón de la Patagonia, realizado en Coyhaique, ampliando así su presencia más allá de las fronteras argentinas llegando a Chile.