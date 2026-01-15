El artista de folklore argentino tenía 69 años y atravesó una delicada enfermedad. Foto: El Chubut

Rubén Patagonia murió a los 69 años y la noticia impactó de lleno al ambiente de la música popular argentina. El artista de folklore venía atravesando un delicado problema de salud y se dieron a conocer los detalles del fallecimiento que entristeció a fanáticos y colegas del ambiente.

La noticia sobre su deceso se dio a conocer durante la jornada de este jueves 15 de enero. "Lamentamos el fallecimiento de Rubén Patagonia, músico folklórico, cantor de origen tehuelche y referente cultural de la Patagonia“, comunicó el Instituto Nacional de la Música (INAMU).

El referente del folklore argentino tenía 69 años. Foto: LU17

De qué murió Rubén Patagonia, el referente del folklore argentino

Rubén Patagonia se encontraba internado desde hacía varios meses en la Unidad de Terapia Intensiva de un centro médico de Comodoro Rivadavia, Chubut, su ciudad natal. Si bien no hubo detalles en torno a la enfermedad que atravesó, se supo que su salud se deterioró en los últimos días y finalmente perdió la vida.

En las jornadas previas a su muerte, la familia había informado que ya se habían conseguido los donantes de sangre que el artista requería y agradeció públicamente el gesto solidario de vecinos y vecinas de Comodoro Rivadavia. Rubén enfrentaba un cuadro de salud grave que pese a la intervención médica y al apoyo de la comunidad, finalmente no pudo revertirse. Su fallecimiento dejó un vacío difícil de dimensionar para la cultura del folklore.

El cantor argentino fue uno de los referentes de la música popular. Foto: Folklore Club

La carrera de Rubén Patagonia

Rubén Chauque nació el 2 de julio de 1956 en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Eligió el nombre artístico Rubén Patagonia como una forma de visibilizar las culturas originarias del sur argentino. A comienzos de la década de 1970, inició una intensa labor artística y cultural. Su propuesta musical se nutrió de estilos originarios como el kaani y mapuches lonkomeo, así como de canciones de autores patagónicos como Marcelo Berbel, Hugo Giménez Agüero, Epuyén González y Milton Aguilar.

En 1979, editó su primer álbum Más acá del Colorado, dando inicio a una extensa discografía. En 1984 puso en marcha el taller didáctico “Volver a Ser Uno, orientado al rescate y la transmisión de las culturas mapuche, aonikenk y selknam.

Entre sus obras más representativas se destacan canciones que popularizó como Amutuy Soledad, Cutral-Có, Cacique Yatel y Chaltén, así como el disco Miremos al sur, uno de los trabajos más significativos de su trayectoria. A lo largo de su carrera editó discos fundamentales como Más acá del Colorado (1979), Miremos al sur (1997), Cutral-Có (1998) y Volver a Ser Uno (2001), que consolidaron su lugar como una de las voces más representativas de la cultura patagónica y de los pueblos originarios.

Realizó cientos de presentaciones en todo el país y en el exterior y compartió escenarios y grabaciones con artistas como Víctor Heredia, Peteco Carabajal, León Gieco, Lito Vitale, Divididos, La Renga y Almafuerte, entre otros.

También desarrolló una faceta actoral: participó de producciones cinematográficas y televisivas nacionales e internacionales, como La película del rey (1986), dirigida por Carlos Sorín; Eterna sonrisa de Nueva Jersey, protagonizada por Daniel Day-Lewis; la miniserie italiana De los Apeninos a los Andes, con actuaciones de Luis Brandoni y Patricio Contreras; El navegante; y la serie El Elegido.