Marta Fort. Foto: Instagram / martacfort.

Mientras avanza la investigación judicial por el accidente ocurrido este sábado en el barrio porteño de Palermo, donde Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años y a un hombre de 31, trascendió el monto total de las multas que acumula el vehículo involucrado en el hecho.

Según se informó, el rodado registra seis infracciones en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo valor conjunto supera el medio millón de pesos. A eso se suma una sanción previa aplicada por la Dirección Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, con un importe de 271.050 pesos.

Los datos que trascendieron sobre el auto que manejaba Marta Fort. Foto: Instagram / elejercitodelam.

De acuerdo al acta oficial, esa falta fue labrada por “no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos”. Por el momento, no se confirmó oficialmente si el vehículo implicado en el siniestro está registrado a nombre de la joven heredera.

El relato del abogado de Marta Fort sobre el accidente

El abogado de Marta Fort, César Carozza, brindó detalles sobre cómo se produjo el episodio y aseguró que su clienta quedó profundamente afectada por lo ocurrido. “Ella estaba en shock”, afirmó.

“Lamentablemente, fue un accidente. En realidad, no fue Marta la que atropella, sino que la señora cruzó mal y no estaba visible porque la cubría un auto en doble fila. Cuando Marta ve la situación, frena y la señora se apoya en el capote y, por la inercia, cae sentada, pero no es que Marta la toca con la trompa del vehículo y la atropella”, aclaró Carozza en diálogo con Sábado en TN.

Marta Fort atropelló a dos personas en Palermo Foto: Infama

El letrado indicó que la mujer sufrió lesiones leves como consecuencia de la caída. “Esto que estoy diciendo es todo potencial, es lo que me habrían informado porque fui a la comisaría. Lo que más me interesaba era saber su estado de salud, pero no fue más que eso. Por suerte, parece que la señora está bien”, sostuvo.

Además, remarcó que Fort circulaba a baja velocidad, lo que permitió que pudiera frenar rápidamente. “Tomó todos los protocolos que tiene que tomar todo conductor, llamó a la asistencia, esperó a que llegara el SAME, se quedó hasta que trasladaron a la señora y aportó todos los datos, incluso los del seguro”, detalló.

Marta Fort atropelló a dos personas en Palermo Foto: Instagram: Marta Fort

Carozza también confirmó que la modelo se encontraba acompañada por una amiga y se dirigía a entrenar al momento del accidente. En ese sentido, remarcó que la jubilada cruzó a mitad de cuadra, fuera de la senda peatonal y sin semáforo. “Sale de entre medio de dos autos. Las fotos y videos evidencian que no fue en una esquina”, agregó.

Incluso señaló que, según se habría consignado en sede policial, la propia mujer reconoció no haber visto el vehículo: “Aparentemente, dijo: ‘No vi la camioneta y me la llevé por delante’. Igual no quiero basarme en eso porque está en una situación delicada”.

Actualmente, la mujer de 89 años permanece internada en observación mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes. “El sumario todavía no está porque está en trámite. Si bien sea una lesión leve, el artículo 94 del código de procedimiento obliga a que el caso siga su curso”, explicó el abogado, quien anticipó que el lunes se definirá la fiscalía interviniente.

Finalmente, Carozza confirmó la existencia de cámaras de seguridad en la zona, registros que serán fundamentales para reconstruir con precisión cómo ocurrió el episodio.