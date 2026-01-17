Cuatriciclos en La Frontera de Pinamar. Foto: Gentileza Clarin

Después de la serie de accidentes graves en los que estuvieron involucrados varios vehículos durante picadas en la zona conocida como La Frontera, entre los que se encuentra el caso de Bastián, el nene de ocho años que permanece en coma inducido en un hospital de Mar del Plata, Pinamar anunció el endurecimiento de los controles y sanciones extremadamente severas para quienes realicen esta actividad.

Las medidas fueron oficializadas a través del Decreto N°0104/2026, firmado por el intendente Juan Ibarguren, y ya está en vigencia. A través de esta decisión, el municipio remarcó que la idea es poner un freno a las conductas imprudentes de los conductores, que ponen en riesgo a turistas, peatones y residentes.

Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

El decreto establece un nuevo régimen de sanciones con multas millonarias, secuestro de vehículos y hasta denuncias penales. Entre los puntos más importantes, figuran las multas: éstas podrían alcanzar hasta los 15 millones de pesos para quienes circulen con cuatriciclos, UTV, motos o camionetas fuera de las zonas habilitadas, por corredores no autorizados o dentro de propiedades privadas.

Según informó la intendencia de Pinamar, monto de la sanción dependerá de la gravedad de la infracción, el riesgo generado y si hay reincidencia. Por otro lado, el decreto le da la facultad a los agentes municipales a retener y secuestrar los vehículos cuando la conducta represente un peligro cierto o potencial para la vida o la integridad física de las personas.

Pinamar endurece las medidas de tránsito tras la cantidad de accidentes en los últimos días Foto: NA

Gastos a responsabilidad del infractor y sanciones de todo tipo para quienes incumplan la normativa

Entre las nuevas disposiciones realizadas por el municipio de Pinamar, se establece que todos los gastos que genere un accidente provocado por una infracción serán responsabilidad del infractor. Esto incluye atención médica, internaciones, estudios, medicación, traslados de emergencia y la utilización de recursos del sistema de salud, así como el despliegue de áreas municipales como Tránsito, Seguridad, Defensa Civil y Ambiente. Además, se contemplan los costos por reparación de daños al espacio público y al medio ambiente.

Por otro lado, el decreto también indica que habrá medidas severas para quienes cometan faltas graves, como la presentación de denuncias penales y la inhabilitación prolongada de la licencia de conducir. Además, se pondrán seis puestos de fiscalización en los accesos y egresos de La Frontera y sobre la ruta, donde solicitarán documentación y se realizarán controles de alcoholemia.

Habrá mayor control de tránsito en Pinamar, tras el accidente de Bastián. Foto: X

Las nuevas sanciones fueron incorporadas al Código de Faltas Municipal y serán aplicadas por el Juzgado de Faltas correspondiente. La Municipalidad subrayó que también se aplicarán sanciones severas a quienes permitan el uso de cuatriciclos o UTV por menores de edad, sin supervisión ni cumplimiento de la normativa vigente, que entra en rigor de forma inmediata.