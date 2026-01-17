Marta Fort atropelló a dos personas en Palermo Foto: Instagram: Marta Fort

La modelo e influencer Marta Fort, hija de Ricardo Fort, atropelló a dos personas en el barrio porteño de Palermo, entre ellos se encuentra una mujer de 89 años que quedó inconsciente. Según la Policía de la Ciudad, el hecho ocurrió en la calle Migueletes al 1158, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, donde personal del SAME asistió a las víctimas.

Además de la mujer, un hombre de 31 años tuvo traumatismos leves y fue asistido en el lugar del accidente. En cambio, la persona mayor fue derivada al Hospital Rivadavia. El vehículo involucrado es un BMW e intervino personal de la Policía de la Comuna 14. Testigos en el lugar indicaron que la señora cruzó a mitad de la calle y la influencer no la pudo esquivar.

Los oficiales consultaron con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Ferteins, quien dispuso que se labren actuaciones bajo la carátula de “lesiones” hacia la hija del empresario, que fue notificada y se retiró del lugar.

En diálogo con TN Show, el abogado de Marta, César Carozza, comentó que la anciana debió ser asistida por el SAME y trasladad a un centro de saud de forma preventiva, pero que se encuentra fuera de peligro y en buen estado general tras el impacto.

Según explicó, se llevó adelante el protocolo correspondiente y la hija de Ricardo quedó a plena disposición de la Justicia y las familias de las dos atropelladas: “La señora no está mal, pero por una cuestión de precaución actuó el SAME y la llevaron a revisión, que es lo usual”.

Cómo ocurrió el accidente de Marta Fort en Palermo

El hecho ocurrió en la intersección de Migueletes y Olleros, cuando Marta Fort circulaba por la zona con su auto. Según su abogado, la señora cruzó mal y la influencer la vio, pero no alcanzó a frenarla.

En cuanto a la salud de la joven, Carozza aseguró que también se encuentra bien y ya regresó a su domicilio a la espera de instrucciones por parte de la Justicia. Además, adelantó que se iniciarán las actuaciones correspondientes: “Seguramente se va a labrar un sumario. Ahora todo debe pasar por la comisaría y seguir el trámite legal. Yo me encargaré de retirar la documentación para hacer la denuncia del siniestro”.