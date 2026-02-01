Macaulay Culkin y Catherine O'Hara. Foto: Reuters.

Macaulay Culkin, reconocido por su papel de Kevin McCallister en la saga “Mi pobre angelito”, publicó un emotivo mensaje en sus redes tras la muerte de Catherine O’Hara, su madre en la película.

En las últimas horas, el actor le dedicó unas breves palabras en una publicación de Instagram que emocionaron a los fanáticos de “Mi pobre angelito” y además dejó en evidencia que compartían un vínculo emocional más allá de la pantalla grande.

En el posteo, Culkin escribió una breve pero sentida despedida a su “madre”, donde aseguró que le habría gustado tener más tiempo para compartir con ella. “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos veremos luego”, expresó.

El adiós de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara. Foto: Instagram.

En la publicación añadió imágenes en las que se los podía ver juntos, una perteneciente a la mítica película y otra, tomada cuando Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2023.

La publicación se produjo después de que O’Hara falleciera a los 71 años tras una breve enfermedad, lo que generó una ola de homenajes en Hollywood y en las redes sociales, donde actores, directores y amigos compartieron recuerdos de la actriz.

Catherine O'Hara, actriz. Foto: REUTERS

La carrera de Catherine O’Hara

Catherine interpretó el papel de la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de “Home Alone” y fue Moira Rose en 80 episodios de “Schitt’s Creek”.

Otros créditos cinematográficos notables incluyen un par de falsos documentales en “Best in Show” de 2000 y “A Mighty Wind” de 2003... además de “Beetlejuice Beetlejuice” y la OG “Beetlejuice”.

El trabajo más reciente de Catherine fue junto a Seth Rogen en la serie de Apple TV+, “The Studio”. Recibió una nominación al Emmy por su trabajo.

Ganó un premio Emmy por su trabajo en “Schitt’s Creek” en 2020 y consiguió su primer premio en 1982 por sus contribuciones como guionista para la serie de televisión de comedia de sketches, “SCTV Network 90”.

Catherine nació y creció en Toronto, la sexta de siete hijos... y conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, en el rodaje de “Beetlejuice” en 1988. Se casaron en 1992 y tuvieron dos hijos, Matthew y Luke.