Murió la actriz Catherine O'Hara. Foto: Wikipedia.

La actriz Catherine O’Hara, reconocida por sus papeles en Schitt’s Creek, Home Alone y Best in Show, falleció este viernes, de acuerdo con información obtenida por TMZ.

Dos fuentes confirmaron el deceso, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

La carrera de Catherine

Catherine interpretó el papel de la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de “Home Alone” y fue Moira Rose en 80 episodios de “Schitt’s Creek”.

Otros créditos cinematográficos notables incluyen un par de falsos documentales en “Best in Show” de 2000 y “A Mighty Wind” de 2003... además de “Beetlejuice Beetlejuice” y la OG “Beetlejuice”.

El trabajo más reciente de Catherine fue junto a Seth Rogen en la serie de Apple TV+, “The Studio”. Recibió una nominación al Emmy por su trabajo.

Ganó un premio Emmy por su trabajo en “Schitt’s Creek” en 2020 y consiguió su primer premio en 1982 por sus contribuciones como guionista para la serie de televisión de comedia de sketches, “SCTV Network 90”.

Catherine nació y creció en Toronto, la sexta de siete hijos... y conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch , en el rodaje de “Beetlejuice” en 1988. Se casaron en 1992 y tuvieron dos hijos, Matthew y Luke .