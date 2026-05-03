El crucero MV Hondius podría ser evacuado por hantavirus. Foto: Oceanwide Expeditions

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que tres personas murieron debido a un presunto brote de hantavirus en un crucero que navegaba por el Atlántico luego de partir desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Esta situación se presenta en medio de una alerta sanitaria vigente en la Argentina desde hace varias semanas.

Mediante un comunicado, el organismo afirmó haber sido notificado sobre “un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico” y señaló que “por el momento, se confirmó por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay otros cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”.

Según lo informado, el foco se habría originado en el crucero MV Hondius. El vocero del Ministerio de Salud sudafricano, Foster Mohale, explicó que un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas, murió a bordo del barco y su cuerpo fue trasladado a Santa Elena.

El crucero MV Hondius podría ser evacuado por hantavirus. Foto: Oceanwide Expeditions

Por su parte, la esposa de la víctima, de 69 años, también se enfermó durante el viaje, fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo. Ambos serían oriundos de los Países Bajos. En tanto, el cuerpo de la tercera persona fallecida seguiría en el crucero.

Además, un ciudadano británico de 69 años también fue evacuado a Johannesburgo y se encuentra internado en terapia intensiva, mientras que los otros dos casos activos continúan en el barco.

El MV Hondius es un crucero polar operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions. Entre su itinerario figura una partida de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas Georgias del Sur y Santa Elena.

Piden evacuar el crucero por hantavirus

Ante esta situación, se espera el traslado de los dos pacientes restantes a un hospital en Cabo Verde, donde serían aislados y recibirían la atención necesaria. En ese caso, el barco podría retomar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

Por su parte, la OMS se encuentra “facilitando la coordinación” entre los países involucrados y los operadores del barco para organizar las evacuaciones médicas, mientras que destacó “la rapidez de las medidas adoptadas y la cooperación entre las partes”.

Según el seguimiento de las páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius, que tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros, se encontraba este domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde.

Brote de hantavirus. Foto: NA

Hantavirus: síntomas y tratamiento

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el hantavirus se transmite a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva.

“Aunque sea raro, el hantavirus puede transmitirse de una persona a otra y provocar enfermedades respiratorias graves”, indicó la OMS y añadió: “Se están realizando investigaciones en profundidad, sobre todo análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Los pasajeros y la tribulación están recibiendo atención médica. También se está llevando a cabo la secuenciación del virus”.

Cabe resaltar que en Argentina circulan distintas variantes del virus. Algunas, como el Andes, pueden presentar transmisión de persona a persona. Los síntomas iniciales suelen ser variados y pueden confundirse con una gripe. Estos incluyen:

Fiebre superior a 38 grados

Dolores musculares

Cefalea

Náuseas

Vómitos

Malestar general

En una segunda etapa, la enfermedad puede evolucionar de manera fuerte hacia un síndrome cardiopulmonar, con dificultad respiratoria y compromiso hemodinámico. En este caso, la consulta médica temprana es clave para mejorar el pronóstico.