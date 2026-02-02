La China Suárez y Mauro Icardi en el programa de Mario Pergolini. Foto: X / @LeoAriasPrensa.

Luego de un inicio de relación marcado por la polémica y tras atravesar una etapa más tranquila, Eugenia “China” Suárez contó que proyecta formar una familia junto a Mauro Icardi y reveló que ambos hablaron sobre la posibilidad de tener un hijo en el futuro.

Qué dijo la China Suárez sobre la posibilidad de tener un hijo con Mauro Icardi

La actriz habló del tema durante una entrevista televisiva en Puro Show y aseguró que el deseo es compartido, aunque no inmediato.

Suárez respondió a una consulta sobre los planes de maternidad con el futbolista, y, en ese marco, explicó que la idea de un embarazo está hablada entre los dos y forma parte de sus proyectos, pero aclaró que no se trata de algo para el corto plazo.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram

Durante la charla se produjo un momento distendido cuando el conductor tuvo un fallido al mencionar a Wanda en lugar de Mauro. La actriz reaccionó con humor y siguió la broma al remarcar el error al aire, luego, retomó la respuesta en tono serio y confirmó que el plan de agrandar la familia existe.

Ante la repregunta sobre si el tema fue conversado en pareja, Suárez respondió de manera afirmativa y expresó su deseo de que, cuando suceda, el bebé tenga un gran parecido con el jugador: “Ojalá que sí, y ojalá que sea igualito a él”.

El tatuaje de la China Suárez dedicado a Rusherking. Foto: Instagram.

De esta manera, la actriz blanqueó públicamente el proyecto familiar con Icardi y dejó en claro que ambos coinciden en la intención de tener un hijo juntos más adelante.

Una faceta desconocida: se supo a qué se dedica la China Suárez en Turquía y el motivo por el que perdió sus sponsors

La China Suárez atraviesa una nueva etapa en Estambul, donde decidió instalarse junto a Mauro Icardi. Allí convive con el futbolista y con Rufina, su hija mayor fruto de la relación con Nicolás Cabré, mientras que Magnolia y Amancio –los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña– viajan a visitarla aproximadamente cada veinte días.

Qué trabajo consiguió en Turquía

En este contexto, muchos se preguntaban de qué vive actualmente la actriz. La respuesta llegó en El Diario de Mariana, cuando el periodista Martín Candalaft reveló: “No sé si esto se sabía, pero me contaron que La China Suárez tiene un trabajo en Turquía”.

La actriz dará una entrevista en el marco de la película "Parking" que se estrenó recientemente. Foto: TV Pública

Según explicó, se desempeña en el rubro de la comunicación: “Trabaja de relaciones públicas. Es RR. PP. de una marca de cosmética. No es la imagen, trabaja de relaciones públicas”, detalló el panelista.

La sorpresa fue grande, ya que no habla el idioma ni tiene una red de contactos en ese país. Ante esa observación, Candalaft aclaró: “Es la mujer de un tipo muy conocido. Estaban bastante preocupados porque acá (en la Argentina) no tiene trabajo la China Suárez. Esto más allá de que tiene un novio que es recontra millonario, acá en Argentina no tiene ni una marca, se le cayeron todas”.

La China Suárez pasa sus días en Turquía junto a Mauro Icardi Foto: Instagram @sangrejaponesa

En cuanto a ese quiebre con las marcas, el periodista explicó el motivo de la ruptura comercial: “Las marcas que la contratan dicen, desde el lado de La China Suárez, que cada vez que ella promociona un producto, la cantidad de hate y de comentarios negativos que tiene ese producto, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas. De hecho, estaba cerrando un contrato para filmar una novela en Turquía y estaba viendo de hacer algo en España”.