“El Caballero de los Siete Reinos” no estrenó este domingo:

El Caballero de los Siete Reinos, spin off de Game Of Thrones. Foto: HBO Max.

“El Caballero de los Siete Reinos: Un Caballero Errante” (A Knight of the Seven Kingdoms) se convirtió rápidamente en uno de los lanzamientos más comentados de HBO Max. La nueva serie del universo Game of Thrones, basada en las novelas cortas de George R.R. Martin, continúa expandiendo la saga con un tono más íntimo, aventurero y centrado en dos personajes que ya conquistaron al público.

Después de un arranque que generó un fuerte impacto global, la ficción ya tiene disponibles sus primeros cuatro episodios en la plataforma. Sin embargo, la emisión del capítulo 4 sorprendió a los suscriptores, ya que no se estrenó el domingo como venía ocurriendo, sino que se adelantó al viernes, un movimiento atípico para la estrategia de la compañía.

Esto generó la pregunta clave entre los fanáticos: ¿cuándo se estrena el capítulo 5 de “El Caballero de los Siete Reinos”?

Cuándo se estrena el capítulo 5 de “El Caballero de los Siete Reinos”

HBO Max manejó un cronograma particular para los estrenos de esta temporada:

Capítulo 1: llegó en simultáneo a las 22 (ET), quedando disponible en Argentina a las 0 horas del lunes 19 de enero .

Capítulo 2: se lanzó un minuto antes , a las 23:59 del domingo, para mantener la emisión dentro del mismo día.

Capítulo 3: volvió al horario habitual, disponible desde las 0 horas del lunes 2 de febrero .

Capítulo 4: fue adelantado al viernes 6 de febrero, debido a la realización del Super Bowl, uno de los eventos televisivos más masivos del año.

Con este cambio excepcional, la serie retoma ahora su calendario estándar. Por eso, los espectadores deberán esperar hasta el domingo 15 de febrero, fecha en la que estará disponible el quinto episodio.

Así, la producción recupera su ritmo semanal habitual, lo que permite a los fanáticos retomar la experiencia de seguir la historia cada domingo por la noche.

De qué trata “El Caballero de los Siete Reinos”

La serie funciona como el segundo spin-off oficial del universo Game of Thrones, acompañando a la exitosa House of the Dragon. A diferencia de esta última, centrada en las disputas internas de la Casa Targaryen, “El Caballero de los Siete Reinos” adapta los famosos “Cuentos de Dunk y Egg”, relatos que Martin publicó como novelas cortas.

La historia se sitúa aproximadamente 100 años antes de los eventos de Game of Thrones y sigue las aventuras de:

Ser Duncan el Alto (Dunk): un caballero errante, noble de espíritu y con una fuerza que lo convierte en una figura imponente dentro del reino.

Egg: su joven escudero, cuya verdadera identidad esconde uno de los secretos más llamativos del universo creado por Martin.

A diferencia del tono épico y lleno de grandes batallas que marcó buena parte de la saga, esta serie apuesta por un enfoque más íntimo, cercano a la aventura clásica y al desarrollo personal de sus protagonistas. A través de sus viajes, el público redescubre un Poniente donde los Targaryen aún controlan el Trono de Hierro y el mundo se encuentra en relativa calma… al menos por ahora.