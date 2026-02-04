Las icónicas medialunas del Parador Atalaya. Foto: tienda.atalaya.com.ar

HBO Max y Atalaya lanzaron una edición especial de medialunas en cajas temáticas de El Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie original de HBO, que forma parte del universo de Game of Thrones.

Así, los clásicos paradores de la ruta 2 y los 15 locales de CABA y provincia de Buenos Aires tendrán disponibles las nuevas cajas de medialunas especiales.

La iniciativa se complementa con una producción de piezas audiovisuales para redes sociales desarrolladas con un enfoque cinematográfico e inspiradas en el icónico parador de Atalaya. En estas piezas, el protagonista emprende su propio viaje épico y encuentra en Atalaya una parada clave en su recorrido, estableciendo un paralelismo entre el universo narrativo de la serie y el aventurero viaje real de quienes transitan la ruta hacia la costa.

Cómo es “El Caballero de los Siete Reinos”, el spin off de Game of Thrones

La historia se sitúa aproximadamente un siglo antes de los eventos de Game of Thrones y unos 70 años después de La Casa del Dragón. En esta época, la dinastía Targaryen todavía ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún está fresco en la memoria de la gente.

La trama sigue las aventuras de una pareja improbable que viaja por los paisajes de Poniente. Ser Duncan el Alto (Dunk) es un joven caballero errante, ingenuo pero valiente y de gran estatura, que busca ganarse la vida y el honor en los torneos y campos de batalla.

Por su parte, Egg es su pequeño y misterioso escudero, un niño calvo y perspicaz que, en realidad, oculta una identidad real: es el príncipe Aegon Targaryen, futuro rey Aegon V.

La serie se enfoca en la vida del pueblo llano, los caballeros de alquiler y las injusticias sociales del reino. Además, al basarse en tres novelas cortas (El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso), la narrativa es más lineal y se centra en los viajes de los protagonistas.

El Caballero de los Siete Reinos, spin off de Game Of Thrones. Foto: HBO Max.

Además, explora las semillas de lo que vendría después. Aegon V (Egg) fue conocido como “El Improbable” por ser el cuarto hijo de un cuarto hijo, y su reinado intentó mejorar la vida de los plebeyos, algo que sembró descontento entre los nobles. Además, Dunk llega a convertirse en el legendario Comandante de la Guardia Real.

El caballero de los siete reinos es, en esencia, una historia de amistad, honor y aprendizaje sobre qué significa realmente ser un héroe en un mundo donde los reyes y señores a menudo olvidan a su pueblo