Furia Scaglione blanqueó su romance con un exfutbolista de River y sorprendió a todos:

Juliana "Furia" Scaglione. Foto: Instagram @furiascaglione

Alejada de la polémica tras su paso por Gran Hermano, Juliana “Furia” Scaglione sorprendió a sus seguidores al blanquear su romance con un futbolista de pasado en River.

Mediante una historia de Instagram, la ex “hermanita” confirmó que está en pareja con Nicolás Rodríguez, hoy jugador de Excursionistas, que milita en la Primera Nacional.

La foto fue publicada por el propio arquero y luego replicada por Furia. En la imagen se los ve abrazados y sonrientes. La postal fue acompañada por un emoji de corazón, que da por entendido el mensaje.

La historia que publicó Juliana "Furia" Scaglione. Foto: Instagram @furiascaglione

La historia en Instagram fue suficiente para que los fans de la polémica participante le envíen todo tipo de mensajes de felicitaciones.

Quién es Nicolás Rodríguez, el novio de Furia Scaglione

Nicolás Fabián Rodríguez tiene 32 años y es oriundo de Quilmes. Hizo inferiores en Independiente y River, donde fue parte del plantel que se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub-20 de 2012.

Bajo la conducción de Ramón Díaz en 2013, el arquero realizó su primera pretemporada con el “Millonario” junto con los juveniles Juan Cruz Kaprof, Giovanni Simeone e Iván Díaz.​

Nicolás Rodríguez en River. Foto: Instagram @nico.rodriguez27

Rodríguez fue al banco de suplentes en la ida de los 16avos de la Copa Sudamericana 2013 frente a San Lorenzo, que terminó en victoria por 1-0. Lo mismo hizo tras la lesión de Marcelo Barovero en el Torneo Final 2014. En ese momento, se encontraban cedidos los arqueros, Gonzalo Marinelli (Atlético de Rafaela) y Gaspar Servio (Banfield).

Tras su paso por el “Millonario”, vistió las camisetas de clubes Temperley, Talleres de Córdoba, Fénix, Santamarina de Tandil, Talleres de Remedios de Escalada, Laferrere y Berazategui. En el exterior, jugó en Unión San Felipe, de Chile.