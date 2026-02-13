Bad Bunny participó de Wrestlemania 37. Foto: WWE

Bad Bunny llega a Argentina en estado de gracia. Su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS lo hace girar por el mundo, además de ganar el Premio Grammy al Álbum del Año. Como si fuera poco, una semana antes de presentarse en tres fechas en el estadio de River Plate, brindó un show en el Super Bowl con mensajes cargados de simbolismos vinculados principalmente a sus raíces. Sin embargo, según su visión, existe algo más importante que el mayor evento deportivo de Estados Unidos: la World Wrestling Entertainmet (WWE).

En su Puerto Rico natal, Benito Antonio Martínez Ocasio creció con un claro interés por la música, aunque no fue el único. Su adolescencia incluyó una pasión por la lucha libre, que, con su fuerte popularidad gracias a su carrera, pudo demostrarla de adulto. El cantante ingresó al ring y dejó en claro su talento e interés por la disciplina, formando parte de Wrestlemania, el evento más importante de cada año de dicho deporte.

Bad Bunny puso su cuerpo al límite en su experiencia en lucha libre. Foto: WWE

La lucha libre: la pasión que Bad Bunny llevó al ring y sus canciones

La lucha libre tiene mucha popularidad en Estados Unidos, por lo que tiene gran llegada más allá del deporte. A lo largo de la historia, distintas estrellas del cine, la música, otros deportes y hasta la política (un ejemplo es Donald Trump) han tenido experiencias arriba del ring. Durante su paso por WWE, que se dividió entre 2021 y 2023, fue más allá del papel de figura y se involucró por completo, tanto desde su agenda como su entrega física absoluta, e incluso desde lo material. “Nos dejó pintar su auto (un Bugatti Chiron valuado en 3 millones de dólares) para un segmento con pintura de aerosol de verdad, fue una idea de él. Así de comprometido estaba Bad Bunny”, recordó un luchador.

Su primera aparición se dio el 31 de enero de 2021, en el evento Royal Rumble. Allí fue invitado para interpretar “Booker T”, una de las canciones del álbum El Último Tour del Mundo que en su nombre hace referencia a uno de los luchadores más populares de comienzos de los 00s.

Minutos más tarde, tuvo una sorpresiva aparición para ayudar a su compatriota Damian Priest contra dos experimentados del deporte como The Miz y John Morrison. Esa breve participación de algunos minutos, que incluyó un salto en plancha desde las alturas, fue el inicio de la construcción de la historia que se terminaría algunos meses después en Wrestlemania 37.

Cuando se menciona el interés de Bad Bunny se puede ejemplificar en sus apariciones: en la primera mitad de 2021 dijo presente en muchos episodios de RAW, el programa semanal más importante, y llegó a ser campeón del título 24/7. Incluso se dio el gusto de pelear en Wrestlemania, con una victoria por equipos junto a Priest ante The Miz y John Morrison. Allí algo sorprendió, lo diferenció del resto de famosos y le permitió ganarse el corazón de los fanáticos: realizó muchos movimientos arriesgados, poniendo en juego su cuerpo.

Bad Bunny fue campeón 24/7 en WWE. Foto: WWE

Su carrera en WWE siguió en Royal Rumble 2022, donde participó de la batalla real de 30 hombres, uno de los formatos más icónicos en el mundo de la lucha libre. Como cada vez que apareció en escena, ocurrió algo llamativo: el público lo recibió de gran manera, algo no muy habitual para las incursiones de los famosos en el ring. Hay un factor que le jugó a su favor, ya que en al menos ocho de sus canciones aparecen luchadores en sus letras, lo que demuestra su conocimiento sobre el deporte.

El momento más trascendente se dio en su propio país, cuando fue protagonista en Backlash: Puerto Rico, un evento especial realizado en el Coliseo José Miguel Agrelot. En un giro habitual que pueden darse en las historias de lucha libre, enfrentó a su excompañero Damian Priest en una pelea callejera, donde demostró una vez más la exigencia física que impone la actividad. Su victoria incluyó la aparición de Carlito y Savio Vega, dos puertorriqueños con gran recorrido en la lucha libre, en otro guiño a sus raíces, tal como ocurrió en su show en el Super Bowl.

¿Bad Bunny puede volver a WWE?

Todo indica que queda al menos un capítulo más en el camino de Benito dentro de la lucha libre. Distintos rumores en las últimas semanas señalan que se espera un retorno inminente del cantante, con la posibilidad de participar en Wrestlemania 42, en el próximo abril. La agenda de su gira mundial le permitiría formar parte del evento, donde podría tener dos rivales claros: Dominik Mysterio o Logan Paul. El segundo nombre resulta más atractivo, ya que el youtuber se muestra como un acérrimo seguidor de Donald Trump y fue tajante al mencionar que no estaba interesado en el show de Bad Bunny en el Super Bowl.

En su participación en el ciclo “The Shop: Uninterrupted” de HBO Max, el cantante tuvo una conversación con Jay-Z, quien mencionó que Wrestlemania es “definitivamente más grande que el Super Bowl”, a lo que el puertorriqueño no dudó: “Sí, para mí... es más grande”.

Bad Bunny tuvo algunas peleas en WWE. Foto: WWE

Menciones a WWE en la música de Bad Bunny