El flan Halva que pidió Bad Bunny en Argentina. Foto: Instagram.

El paso de Bad Bunny por Argentina no solo generó furor en el estadio de River Plate, sino también en el mundo gastronómico. En medio de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, el artista eligió cenar en Ness, en Núñez, donde probó el postre estrella del lugar: un Flan de Halva que cuesta $14.000 la porción.

El músico, recientemente premiado en los Grammy Awards y protagonista del show del Super Bowl LX, disfrutó de una cena basada en cocina a leña y brasas. Pero fue el postre el que se llevó toda la atención.

Flan de Halva de Ness, en Núnez. Video: Instagram / ness.bsas.

¿Qué es el Flan de Halva?

La halva es un dulce tradicional de Medio Oriente elaborado con pasta de sésamo (tahini) y frutos secos. En esta versión reinterpretada, se combina con la clásica base del flan (leche, huevos y caramelo) para lograr una textura cremosa y un sabor intenso, con notas tostadas y dulces.

El resultado fue tan impactante que Bad Bunny pidió dos porciones adicionales para llevar, acompañadas de vinos argentinos seleccionados durante la velada.

Flan de Halva de Ness, en Núñez. Foto: Instagram / ness.bsas.

La receta del flan que se volvió viral

Si querés preparar en casa el postre que el cantante pagó $14.000, estos son los pasos clave:

Ingredientes

1 taza de leche condensada.

1 lata de leche evaporada o 400 ml de leche entera.

5 huevos.

3 o 4 cucharadas soperas de tahini (pasta de sésamo) o halva tradicional desmenuzada.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para el caramelo: 1/2 taza de azúcar y 2 cucharadas de agua.

Paso a paso

Preparar el caramelo calentando azúcar y agua hasta lograr un tono dorado oscuro y distribuirlo en la flanera. Licuar todos los ingredientes hasta integrar completamente el tahini. Verter en la flanera, cubrir con papel aluminio y cocinar a baño maría en horno a 180°C durante 50 a 60 minutos. Dejar enfriar y refrigerar al menos cuatro horas antes de desmoldar para obtener textura firme y cremosa.

Entre recitales multitudinarios y premios internacionales, el “Conejo Malo” también dejó su huella en la mesa porteña. Y ahora, cualquiera puede replicar en su casa el flan que conquistó al referente global del trap latino.