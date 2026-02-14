Quique Felman. Foto: NA

Tras permanecer detenido en Miami por 12 días en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, “Quique” Felman recuperó la libertad y tiene previsto regresar a la Argentina este domingo.

El cronista logró aclarar, en principio, su situación procesal en Estados Unidos luego de que la Justicia pusiera la lupa sobre una transferencia millonaria vinculada a sus negocios paralelos como “promotor” de un casino en Las Vegas.

Quique Felman, periodista deportivo detenido en Estados Unidos. Foto: Instagram

¿Se reincorpora a TyC Sorts?

A pesar de que la causa seguiría su curso administrativo, el periodista no tendría impedimentos para abandonar el país norteamericano.

Quique Felman, periodista deportivo detenido en Estados Unidos. Foto: Instagram

Se espera que Felman aterrice en Buenos Aires este domingo y, si bien la noticia de su detención generó un fuerte revuelo mediático, desde su entorno adelantaron que “vuelve mañana” y que tendría intenciones de retomar sus tareas habituales en el canal deportivo en lo inmediato.