Tras 12 días detenido en Miami, liberaron a “Quique” Felman: ¿cuándo vuelve a la Argentina?
El periodista deportivo pagó una fianza y pudo dejar la prisión en el este de EEUU. ¿Por qué se lo investiga?
Tras permanecer detenido en Miami por 12 días en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, “Quique” Felman recuperó la libertad y tiene previsto regresar a la Argentina este domingo.
El cronista logró aclarar, en principio, su situación procesal en Estados Unidos luego de que la Justicia pusiera la lupa sobre una transferencia millonaria vinculada a sus negocios paralelos como “promotor” de un casino en Las Vegas.
¿Se reincorpora a TyC Sorts?
A pesar de que la causa seguiría su curso administrativo, el periodista no tendría impedimentos para abandonar el país norteamericano.
Se espera que Felman aterrice en Buenos Aires este domingo y, si bien la noticia de su detención generó un fuerte revuelo mediático, desde su entorno adelantaron que “vuelve mañana” y que tendría intenciones de retomar sus tareas habituales en el canal deportivo en lo inmediato.