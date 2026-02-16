La sentida despedida de la esposa argentina de Robert Duvall tras la muerte del actor:

Robert Duvall y su esposa argentina Luciana Pedraza. Foto: REUTERS

Este lunes se conoció la triste noticia de la muerte de Robert Duvall, aclamado actor de cintas icónicas como Apocalypse Now y El Padrino, quien falleció a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares. En medio de la conmoción el mensaje de su esposa argentina, Luciana Pedraza, le dedicó una carta de despedida cargada de amor.

“Ayer despedimos a mi amado esposo, querido amigo, y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad”, expresa el texto difundido en las redes sociales oficiales del intérprete.

Robert Duvall y su esposa argentina, Luciana Foto: REUTERS

Y añade: “Para el mundo, fue un actor ganador de un Oscar, un director, un narrador. Para mí, él lo era simplemente todo. Su pasión por su arte fue igualada sólo por su profundo amor por los personajes, una gran comida y la corte”.

“Por cada uno de sus muchos papeles, Bob dio todo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, deja algo duradero e inolvidable para todos nosotros. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por darnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que deja atrás”, cierra el emocionante comunicado.

Además de un Óscar, Duvall alcanzó un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG del Sindicato de Actores de Cine. En 2005, recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente George W. Bush en la Casa Blanca.

La historia de amor entre Robert Duvall y su esposa argentina

Duvall estuvo casado desde 2005 con la actriz y directora argentina Luciana Pedraza, nacida en Salta en 1972. Además de acompañarlo en su vida personal, colaboró con él en proyectos cinematográficos como Assassination Tango y Wild Horses.

El destino los cruzó cuando el actor se encontraba en la Argentina filmando una película. Según contó la propia Luciana, el aclamado intérprete fue hasta una florería que estaba cerrada y, al seguir caminando, se encontró con ella en la vereda. En ese momento, ella tenía 24 años y él 65.

Fue la actriz quien dio el primer paso al invitarlo a la inauguración de un salón de tango que organizaba. Finalmente, se casaron en 2005.

Su relación profunda, duradera y muy unida a la cultura argentina, también los llevó a impulsar iniciativas solidarias en el norte del país, a través de la fundación familiar.