Murió Robert Duvall. Foto: Wikimedia Commons

Este lunes 16 de febrero se confirmó la muerte de Robert Duvall, uno de los actores más influyentes y respetados de la historia del cine estadounidense. Duvall falleció a los 95 años, en su hogar, acompañado por su esposa Luciana Duvall, según informaron múltiples medios internacionales. Su partida marca el cierre de una era para Hollywood, donde su presencia dejó una huella imborrable gracias a una carrera que se extendió por más de siete décadas.

La noticia fue anunciada mediante un comunicado publicado en la página oficial del actor. En él, su esposa expresó un mensaje profundamente emotivo: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz, rodeado de amor y confort”. Estas palabras reflejan tanto la figura pública de Duvall como el hombre cercano y apasionado que muchos describen haber conocido.

Robert Duvall nació en 1931 y comenzó su carrera con fuerza en la década del sesenta, consolidándose rápidamente como un intérprete versátil y comprometido. Entre sus papeles más emblemáticos se encuentran Tom Hagen en El Padrino y El Padrino II, el coronel Kilgore en Apocalypse Now, Boo Radley en Matar a un ruiseñor y Mac Sledge en Tender Mercies, personaje que le valió el Oscar al Mejor Actor en 1984. Su trayectoria incluye además múltiples nominaciones a los Premios de la Academia, un BAFTA, varios Globos de Oro y dos premios Emmy.

Duvall fue admirado por su estilo de actuación naturalista, su entrega a cada personaje y su capacidad para transitar con solvencia desde roles de carácter hasta protagonistas profundamente emocionales. Directores como Francis Ford Coppola lo consideraban un actor de presencia única, capaz de transformar una escena con gestos mínimos pero llenos de verdad. A lo largo de su vida, también desarrolló una activa labor como director, guionista y productor, reafirmando su pasión integral por el cine.

Su vínculo con Argentina

Un detalle especialmente significativo para el público argentino es que Duvall estuvo casado desde 2005 con la actriz y directora argentina Luciana Pedraza, nacida en Salta en 1972. Pedraza, además de acompañarlo en su vida personal, colaboró con él en proyectos cinematográficos como Assassination Tango y Wild Horses. Su relación —profunda, duradera y muy unida a la cultura argentina— también los llevó a impulsar iniciativas solidarias en el norte del país, a través de la fundación familiar.

Robert Duvall y su esposa argentina, Luciana Foto: REUTERS

La muerte de Robert Duvall no solo deja un vacío en la industria del entretenimiento, sino también en la memoria colectiva del cine mundial. Su legado, compuesto por personajes inolvidables y una entrega absoluta a su oficio, perdurará por generaciones. Para muchos, Duvall fue más que un actor: fue un narrador de almas humanas, un artesano del detalle y un referente de integridad artística. Hoy, el mundo del cine llora su partida, mientras celebra la inmensidad de su obra.