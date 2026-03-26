Encontraron un feto humano dentro de un frasco de vidrio en Córdoba.

Un espeluznante hallazgo causa conmoción en la ciudad de Deán Funes, en Córdoba, donde encontraron un feto humano dentro de un frasco de vidrio abandonado en plena vía pública.

El descubrimiento tuvo lugar en la calle Zanichelli, entre Bolívar y Mariano Moreno, por parte de un trabajador municipal que llevaba a cabo tareas de limpieza.

Encontraron un feto en un frasco en Deán Funes. Foto: Google Street View

Cómo fue el hallazgo de un feto en un frasco en Córdoba

Fuentes policiales indicaron que el empleado revisaba desechos acumulados en la zona, cuando en un momento advirtió la presencia de un frasco de vidrio que contenía en su interior restos humanos.

De manera inmediata, el trabajador dio aviso a la Policía, que preservó el lugar para permitir el trabajo de peritos y personal judicial. Las autoridades determinaron que el hallazgo es de extrema gravedad.

Cómo sigue el caso

Tras el procedimiento inicial, la fiscalía de turno ordenó el secuestro del frasco y el traslado de los restos con el objetivo de llevar a cabo pericias que permitan determinar su procedencia.

Mientras tanto, los investigadores barajan varias hipótesis y buscan establecer si se trata de un hecho vinculado a un aborto clandestino, a residuos patológicos descartados de manera ilegal o a otra situación, la cual deberá ser confirmada por los estudios forenses.