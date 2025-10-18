Indio Solari sorprendió al opinar de Lali Espósito: la “muchachita que llena estadios”

El cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota destacó lo hecho por la artista, luego de que la joven haya hecho un cover de uno de sus más grandes clásicos.

Lali Espósito y el Indio Solari. Foto: Instagram

El Indio Solari eligió artistas jóvenes para destacar en una entrevista. A raíz de sus palabras, hubo mucha sorpresa, ya que elogió lo hecho por Lali Espósito, ya que explicó que “no es un producto de alguien que la promueve”.

El cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindó un reportaje a Futurock, donde fue consultado por músicos que le resultan interesantes.

Indio Solari, foto NA

Por un lado, mencionó a Wos como en otras oportunidades. Incluso, el artista fue el cantante invitado en “Quemarás”, una de las canciones del último álbum de Valentín Oliva.

Qué dijo el Indio Solari sobre Lali Espósito

La sorpresa llegó fue cuando agregó a Lali Espósito a su mención. En primer lugar, la mencionó como la “muchachita que llena estadios”, tras un año en el que ya realizó cuatro estadios de Vélez Sarsfield en el marco del lanzamiento del álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Indio Solari opinó sobre Lali Espósito. Video: X Futurock.

“Le presté atención en función de que cantó Vencedores Vencidos y encontré que había una artista también”, destacó, en referencia al cover que realizó al clásico de Los Redondos en una de sus presentaciones recientes.

Además, marcó las diferencias con respecto a los sonidos, pero aprobó: “Se nota que no es un producto de alguien que la promueve, sino que la piba también vale artísticamente, aunque se dedique a un género diferente”.

Previamente, el Indio Solari había compartido en sus redes sociales un fragmento del cover de “Vencedores Vencidos” que había hecho Lali Espósito, algo que aparecía como un gesto de aprobación.

"Vencedores Vencidos":

Porque Lali interpretó esa canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante su show en Vélez pic.twitter.com/pteTjP0QhR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 7, 2025

La mención del Indio Solari a Wos

En referencia a Wos, durante el reportaje también reveló algo que lo distingue: “Me gusta mucho Wos, sobre todo porque no está todo el tiempo con eso de ”damela mamita, damela mamita", esa cosa que hay en el reggaeton que, bueno, qué se yo, alcanza para algo, para divertirse a la noche, pero no alcanza para mucho más".

Además, se sinceró: “Me cae simpática la gente a la cual yo le caigo simpático también, ¿no?“.