Indio Solari sorprendió al opinar de Lali Espósito: la “muchachita que llena estadios”
El Indio Solari eligió artistas jóvenes para destacar en una entrevista. A raíz de sus palabras, hubo mucha sorpresa, ya que elogió lo hecho por Lali Espósito, ya que explicó que “no es un producto de alguien que la promueve”.
El cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindó un reportaje a Futurock, donde fue consultado por músicos que le resultan interesantes.
Por un lado, mencionó a Wos como en otras oportunidades. Incluso, el artista fue el cantante invitado en “Quemarás”, una de las canciones del último álbum de Valentín Oliva.
Qué dijo el Indio Solari sobre Lali Espósito
La sorpresa llegó fue cuando agregó a Lali Espósito a su mención. En primer lugar, la mencionó como la “muchachita que llena estadios”, tras un año en el que ya realizó cuatro estadios de Vélez Sarsfield en el marco del lanzamiento del álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.
“Le presté atención en función de que cantó Vencedores Vencidos y encontré que había una artista también”, destacó, en referencia al cover que realizó al clásico de Los Redondos en una de sus presentaciones recientes.
Además, marcó las diferencias con respecto a los sonidos, pero aprobó: “Se nota que no es un producto de alguien que la promueve, sino que la piba también vale artísticamente, aunque se dedique a un género diferente”.
Previamente, el Indio Solari había compartido en sus redes sociales un fragmento del cover de “Vencedores Vencidos” que había hecho Lali Espósito, algo que aparecía como un gesto de aprobación.
"Vencedores Vencidos":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 7, 2025
Porque Lali interpretó esa canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante su show en Vélez pic.twitter.com/pteTjP0QhR
La mención del Indio Solari a Wos
En referencia a Wos, durante el reportaje también reveló algo que lo distingue: “Me gusta mucho Wos, sobre todo porque no está todo el tiempo con eso de ”damela mamita, damela mamita", esa cosa que hay en el reggaeton que, bueno, qué se yo, alcanza para algo, para divertirse a la noche, pero no alcanza para mucho más".
Además, se sinceró: “Me cae simpática la gente a la cual yo le caigo simpático también, ¿no?“.