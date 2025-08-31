Máximo Kirchner recordó el ataque a Cristina y llamó a votar con conciencia: “Como si ella estuviera en la lista”

El hijo de la expresidenta de la Nación compartió una profunda reflexión en su cuenta de Instagram, a casi tres años del intento de magnicidio hacia su madre en el barrio porteño de Recoleta.
domingo, 31 de agosto de 2025, 23:00
Cristina Fernández de Kirchner junto a Carlos "Indio" Solari.
Cristina Fernández de Kirchner junto a Carlos "Indio" Solari. Foto: Instagram @maximockirchner

El diputado Máximo Kirchner difundió este domingo una inédita fotografía de su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el cantante Carlos ‘Indio’ Solari, a poco de cumplirse tres años del intento de magnicidio.

Máximo junto a Cristina Fernández de Kirchner. Foto: NA (Damián Dopacio)

En la publicación que compartió Máximo en su cuenta de Instagram, escribió una profunda reflexión sobre aquel recordado momento y, además, hizo un llamado a votar con “conciencia” en las próximas elecciones.

La reflexión de Máximo sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner

Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos. Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”, comienza.

Y continúa el texto titulado “Me voy a comer tu dolor...”: “Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido”.

Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día. El 7 votamos a conciencia. Como si ella estuviera en la lista”, señaló el diputado nacional.

Por último, finalizó con un claro mensaje en la previa de las elecciones: “Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.