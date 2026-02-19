Santiago del Moro. Foto: captura Telefe.

Gran Hermano: “Generación Dorada" ya tiene fecha de lanzamiento en la pantalla chica y es el próximo lunes 23 de febrero a las 22:15 horas. En medio de la expectativa por quiénes serán los participantes de esta nueva edición, se filtró cuánto ganarían por semana los hermanitos.

“¿Vos querés saber cuánto gana de base un participante de Gran Hermano? El que menos va a ganar”, le preguntó Santiago Sposato a Alejandro Castelo, su compañero de streaming de Jotax Digital.

Cuánto cobrarían por semana los participantes de “Gran Hermano: Generación dorada”. Video: Jotax Digital.

“Se paga por semana. O sea, cuando vos salgas, te van a decir ‘estuviste 17 semanas, te corresponde esto’”, explicó el periodista. Los panelistas del programa agregaron que los participantes deberían ganar entre 500 mil y 800 mil pesos, pero se sorprendieron cuando Santiago lanzó el monto total. “Van a cobrar 137 mil pesos por semana”, reveló.

“Generación Dorada”: una edición aniversario

Bajo el sello “Generación Dorada”, Telefe apuesta a una renovación total del reality más famoso del país. Si bien el hermetismo sobre el casting y las nuevas reglas es absoluto, el título sugiere un homenaje a la historia de Gran Hermano o un giro drástico en el perfil de los participantes que buscarán la gloria en este aniversario de plata.

El Big Show regresará al prime time este lunes para competir directamente por el liderazgo del año, marcando el retorno oficial de la “hermanitis” a la agenda mediática nacional.

Gran Hermano “Generación Dorada” ya tiene algunos famosos confirmados: quiénes son y cuándo empieza

Semanas atrás, Yanina Latorre filtró algunos nombres de los famosos que ya están confirmados para ingresar a la nueva edición de Gran Hermano “Generación Dorada”.

Según trascendió, el reality show llega a la pantalla de Telefe el próximo 2 de febrero. “Según ellos están confirmados o el entorno que los maneja y, según (Santiago) Del Moro, hay gente que está muy avanzada, que pasó mucha prueba, mucho casting, mucho control”, informó la conductora de SQP.

Gran Hermano “Generación Dorada”. Foto: Telefe

“Una de las primeras personas que está convocada y que está muy avanzada es Kennys Palacios, el peluquero, maquillador de Wanda Nara”, agregó en su programa. Luego opinó: “Me gusta Kennys. Muy tejedor, pero muy mentiroso”.

“Segundo confirmado: Alex Caniggia. Para mí es un chico de reality. Se va a enojar, va a putear a todos”, dijo Yanina Latorre. “Tercera persona que está tratando de entrar y avanzó bastante. Castineó, fue aprobada, la llamaron mucho. Es una mujer reality, salió de un reality. Es quilombera, muy quilombera. Samanta Farjat”, reveló el último nombre.

Los participantes de Gran Hermano se suelen mantener en anonimato hasta la fecha de estreno del reality, para proteger la reacción genuina de la audiencia, llegando incluso a bajar personajes de la competencia minutos antes de entrar a la casa más famosa del país si se filtra su ingreso.

Por esta razón, habrá que esperar hasta la fecha de estreno para ver si estos nombres finalmente participan de la nueva edición de Gran Hermano.