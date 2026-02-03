Gran Hermano. Foto: Telefe.

Este lunes, Santiago del Moro adelantó detalles de Gran Hermano: Generación Dorada, el ciclo de Telefe que debutará el lunes 23 de febrero, durante una entrevista con Ángel de Brito en LAM. En la charla, el conductor puso el foco en la importancia estratégica del programa para la TV argentina y despejó dudas sobre el formato, los panelistas y el perfil de los participantes.

En ese marco, el flamante conductor se refirió al momento que atraviesa la industria de la televisión y expresó su preocupación por el rendimiento general de la pantalla chica. “Me preocupan los números de la tele, lo que ha pasado, un verano bajo. Es una industria muy grande que genera un montón de cosas que tienen que ver con lo que pasa en la tele y afuera también”, afirmó. Luego agregó: “Hay más oferta, el verano es letal, el primer verano que no estoy después de muchos”, describiendo un contexto complejo para el sector.

Los nuevo detalles de Gran Hermano: Generación Dorada.

Sobre la fecha de estreno, el conductor fue claro al explicar la decisión de lanzar el reality hacia fines de febrero. “La idea era llegar al Mundial porque en la temporada uno, luego de la vuelta, habían logrado muy buena sinergia comercial. Este es un programa de televisión, hay que facturar”, señaló. En la misma línea, remarcó que “mantener otros programas, a gran parte de la estructura del canal, depende de esa sinergia comercial”, subrayando el peso económico del ciclo dentro de la grilla.

Qué dijo Del Moro sobre los nuevos participantes

En relación con los participantes, Del Moro anticipó que el número será elevado, aunque sin confirmarlo de manera definitiva. “Van a ser un poco más de 24. Todavía no quiero dar la cifra exacta”, indicó. También explicó que hay aspectos del funcionamiento de la casa que se mantienen en reserva: “Hay cosas del funcionamiento de la casa que no puedo contar, porque ellos están afuera, los preseleccionados son 42”. Además, aclaró que la elección final puede modificarse hasta el último momento: “El que está elegido es el que ingresó a la casa, porque a último momento puede pasar cualquier cosa”.

Consultado sobre el perfil de los concursantes, el conductor fue contundente y descartó una edición basada en celebridades. “Esto no es GH famoso, ni la Casa VIP, ni la Casa de los Famosos, ni nada de eso. Necesitamos gente que tenga más o menos fama, pero que quiera jugar el juego”, sostuvo. En ese sentido, destacó: “Para mí son más ricas las historias anónimas, la verdad”, y cerró con una definición tajante: “Podríamos haber gastado el presupuesto en famosos, pero no sirve eso”.

Gran Hermano, generación dorada. Foto: X

Más novedades sobre el nuevo formato

Entre las novedades del formato, Santiago Del Moro adelantó la incorporación de dos elementos centrales: la puerta roja y la placa planta. Sobre la primera, explicó que se trata de “una puerta por la cual van a pasar muchas cosas, buenas y no tan buenas”. En cuanto a la placa planta, detalló: “La placa planta es una placa que en un momento Gran Hermano puede poner a disposición para que la casa vote y saque la planta, saque la gente”. De esta manera, los propios participantes podrán decidir la eliminación de alguien que consideren pasivo, sin la intervención directa del público.

Respecto a los panelistas que analizarán las galas, el conductor confirmó la continuidad de figuras históricas y la llegada de nuevas incorporaciones. “Están los clásicos, Laurita (Ubfal), Ceferino (Reato), Sol (Pérez), Gastón (Trezeguet), y hay nuevos, como Ana Laura Román, que es uruguaya, porque en Uruguay el programa es muy fuerte”, enumeró. Además, sostuvo: “Para ser analista de Gran Hermano tenés que sentir como nadie el programa”, y adelantó que también participarán Marisa Brel, Tato Algorta, Eugenia Ruíz y Fefe Bongiorno, en un esquema con panelistas fijos y rotativos.

Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe.

La edición 2026 contará, además, con una fuerte apuesta digital. “Ni bien sale eliminado o eliminada de la casa, ahí termina el programa de tele y yo ahí me voy a mi programa de transmisión en línea con el invitado para hacer el mano a mano. Así como sale de la casa, que no tiene ningún tipo de contacto con nada”, explicó el conductor de Telefe, quien destacó los buenos resultados obtenidos en experiencias previas de streaming y anticipó un impacto renovado.

Por último, el conductor desmintió versiones y aclaró el verdadero sentido del nombre Generación Dorada. “Se dijo un montón de cosas. No es un homenaje a nada”, afirmó. Luego precisó: “‘Generación Dorada’ es porque Gran Hermano por primera vez tiene la potestad de invitar a gente a participar, a entrar a su casa basándonos en el ‘golden ticket’, y festejamos los 25 años del formato con un montón de cosas que van a pasar y, a lo mejor, puede haber algún guiño en algún pasaje. Pero no es que se tuvo en cuenta todo eso”.