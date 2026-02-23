Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe.

Este lunes arranca Gran Hermano “Generación Dorada”, una edición que promete revolucionar la pantalla chica al combinar personajes desconocidos con figuras reconocidas en el medio. Sin embargo, en las últimas horas se filtró la lista de posibles ingresantes y se arruinó “la sorpresa”.

La producción había ideado que el ingreso fuera escalonado para generar más suspenso, pero la filtración de la lista este domingo empañó la estrategia de Telefe. A través de la red social X, empezaron a circular las fotos de los participantes que realizan previo al aislamiento y que luego son utilizadas en las galas de nominación.

Quiénes serían los posibles ingresantes de Gran Hermano “Generación Dorada”

Entre los ingresantes se destaca la actriz Andrea del Boca, quien compartiría casa con la vedette de los años 90, Yanina Zilli. Además, entre los participantes también figura Kennys Palacios, el estilista e íntimo amigo de Wanda Nara, y el exfutbolista Brian Sarmiento.

Los posibles participantes del nuevo Gran Hermano. Foto: X/porqueTTarg

Por otro lado, también ingresarán exparticipantes de Gran Hermano que buscan la revancha, como Solange Gómez y Emmanuel Di Gioia, dos de los más recordados de la edición 2011. A ellos se suma la figura internacional de peso: “La Pincoya”, finalista de Gran Hermano Chile.

La lista también incluye personajes nuevos y otros que pertenecen al entorno de famosos, como Lola Poggio, hermana de Julieta Poggio; Juanicar, actor de la película La Sociedad de la Nieve; Franco, la pareja de Lizardo Ponce; y Manuel, el exnovio de Zoe Bogach. Otra de las que formaría parte es Daniela De Lucía, expanelista de América TV.

Los posibles participantes del nuevo Gran Hermano. Foto: X/porqueTTarg

“Llegan la placa planta y la puerta roja”

Entre las novedades del formato, Santiago Del Moroadelantó la incorporación de dos elementos centrales: la puerta roja y la placa planta.Sobre la primera, explicó que se trata de “una puerta por la cual van a pasar muchas cosas, buenas y no tan buenas”. En cuanto a la placa planta, detalló: “La placa planta es una placa que en un momento Gran Hermano puedeponer a disposición para que la casa vote y saque la planta, saque la gente”. De esta manera, los propios participantes podrán decidir la eliminación de alguien que consideren pasivo,sin la intervención directa del público.

“Generación Dorada”: una edición aniversario

Bajo el sello “Generación Dorada”, Telefe apuesta a una renovación total del reality más famoso del país. Si bien el hermetismo sobre el casting y las nuevas reglas es absoluto, el título sugiere un homenaje a la historia de Gran Hermano o un giro drástico en el perfil de los participantes que buscarán la gloria en este aniversario de plata.

El Big Show regresará al prime time este lunes para competir directamente por el liderazgo del año, marcando el retorno oficial de la “hermanitis” a la agenda mediática nacional.